Суд лишил свободы бизнесмена и управляющего, виновных в пожаре в ТЦ «Европа»

Октябрьский суд Уфы отправил в колонию-поселение бывшего директора управляющей компания «Европейская» 42-летнего Александра Герсона и руководителя фирмы «Концертный клуб» 34-летнего Эйнура Бейбутова. Александр Герсон проведет в неволе три года, а Эйнур Бейбутов – четыре. Суд посчитал, что мужчины должны нести ответственность за гибель двух людей, случившейся при пожаре в торговом комплексе «Европа», потому что недобросовестно исполняли свои обязанности.