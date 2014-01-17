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Суд лишил свободы бизнесмена и управляющего, виновных в пожаре в ТЦ «Европа»

17 января 2014, 22:24
Октябрьский суд Уфы отправил в колонию-поселение бывшего директора управляющей компания «Европейская» 42-летнего Александра Герсона и руководителя фирмы «Концертный клуб» 34-летнего Эйнура Бейбутова. Александр Герсон проведет в неволе три года, а Эйнур Бейбутов – четыре. Суд посчитал, что мужчины должны нести ответственность за гибель двух людей, случившейся при пожаре в торговом комплексе «Европа», потому что недобросовестно исполняли свои обязанности.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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