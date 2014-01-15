Защитники уфимской старины намерены спасти здание бывшего приходского училища

Общественная организация «Архзащита Уфы» обеспокоена судьбой здания, расположенного на Кустарной улице, 19. По мнению защитников старины, историческое строение, возведенное еще в 1907 году, в ближайшее время может пойти под снос.Известно, что в этом добротном каменном двухэтажном доме ранее располагалось 11 приходское училище, которое, по мнению историков, «несет такую же историческую и культурную ценность для столицы Башкирии, как медресе «Галия» и «Усмания».