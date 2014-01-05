Уфимцы приспособили ледовые городки под похмельные застолья

Когда 1 января почти уже на исходе, оклемавшийся после празднования Нового года народ выползает проветриться на традиционную прогулку. А куда еще пойти, если не в ближайший от дома ледовый городок? Тем более если неугомонный и выдрыхшийся ребенок тянет непротрезвевшую семью на горки. И тут уж сам бог велел принять на грудь – вроде как для сугреву, ну и заодно опохмелиться. Потому в первые дни нового года сказочные городки превращаются в стихийные застолья. И такая картина почти на всех уфимских елках, которые проинспектировали наши корреспонденты.