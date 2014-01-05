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Уфимцы приспособили ледовые городки под похмельные застолья

6 января 2014, 01:25
Когда 1 января почти уже на исходе, оклемавшийся после празднования Нового года народ выползает проветриться на традиционную прогулку. А куда еще пойти, если не в ближайший от дома ледовый городок? Тем более если неугомонный и выдрыхшийся ребенок тянет непротрезвевшую семью на горки. И тут уж сам бог велел принять на грудь – вроде как для сугреву, ну и заодно опохмелиться. Потому в первые дни нового года сказочные городки превращаются в стихийные застолья. И такая картина почти на всех уфимских елках, которые проинспектировали наши корреспонденты.
Мат и мачеха









Взрывоопасный Олимп











Полиция нравов














Под дружеское ржание











Ашир МУРАДОВ,

Азат ВАХИТОВ,

Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.




#Новости#Общество#Денис Объедкин
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