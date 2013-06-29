Водитель автобуса, рухнувшего в Александровский карьер, мог заснуть за рулем

Удивительно, как вообще на междугородной трассе в Белорецком районе Башкирии оказался автобус, обычно передвигающийся по 272-му маршруту в Уфе. Как утверждается, водитель договорился с группой туристов, отправляющихся на сплав по реке Белой о доставке их к месту назначения. Шофер городского рейсового автобуса, возможно даже после дневной смены, желая подзаработать поехал на ночь глядя за 200 километров в неизвестную местность по незнакомой ему дороге и случилась трагедия. Скорее всего, мужчина заснул за рулем, поскольку эксперты не обнаружили следов торможения.