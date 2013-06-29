Водитель автобуса, рухнувшего в Александровский карьер, мог заснуть за рулем

Posted 29 июня 2013, 17:46
Published 29 июня 2013, 17:46
Modified 13 марта, 07:55
Updated 13 марта, 07:55
Всего в аварии получили травмы 14 человек, в том числе 41-летний водитель, сегодня находящийся в клинике с переломом конечностей и ушибом головного мозга. Эксперты утверждают, что мужчина чудом выжил — автобус падал вертикально вниз и впечатался в скальную поверхность как раз водительской кабиной.
Тем не менее, после того, как драйвер поправится, он станет фигурантом уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.
Удивительно, как вообще на междугородной трассе в Белорецком районе Башкирии оказался автобус, обычно передвигающийся по 272-му маршруту в Уфе. Как утверждается, водитель договорился с группой туристов, отправляющихся на сплав по реке Белой о доставке их к месту назначения. Шофер городского рейсового автобуса, возможно даже после дневной смены, желая подзаработать поехал на ночь глядя за 200 километров в неизвестную местность по незнакомой ему дороге и случилась трагедия. Скорее всего, мужчина заснул за рулем, поскольку эксперты не обнаружили следов торможения.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, по версии следствия, водитель нарушил требование дорожного знака «Проезд запрещен», установленный на автодороге в сторону карьера. Кроме того, не исключается, что одной из причин трагедии стало превышение водителем скоростного режима.
Со слов сидевшего за рулем мужчины, у автобуса отказала тормозная система. При этом с уверенностью называть причины произошедшего можно будет только по результатам всех назначенных экспертиз.
А в пятницу на трассе М-5 неподалеку от Уфы пострадало еще семеро пассажиров, выбравших для передвижения междугородный частный автобус.