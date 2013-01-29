Суд обязал уфимскую мэрию взять на городской баланс очистной цех «Химпрома»

В апреле 2012 года конкурный управляющий Радик Газизов обратился в суд с требованием обязать городские власти забрать «социально-значимый объект». В состав цеха входят здание насосных станций, склады, накопители и отстойники сточных вод: аэротенки, песколовки, резервуары, поглощающие колодцы, шламонакопители и прочее оборудование. А августе 2012 года арбитражный суд РБ согласился с доводами управляющего и обязал мэрию принять в течение трех месяцев на свой баланс «сорок первый» цех. Однако власти не согласились с решением арбитража и подали жалобу в апелляционную инстанцию, заявив, что цех не несет социальной нагрузки, поскольку своей работой «обеспечивает деятельность вредных производств», таких как «УНПЗ» и «Уфанефтехим», «в связи с чем передаваемый объект не может использоваться при решении вопросов местного значения».
Кроме того, по словам представителей мэрии, в структуре администрации Уфы «отсутствуют специализированные предприятия по биологической очистке промышленных стоков вредных производств, а их содержание местным бюджетом не предусмотрено». По мнению властей, конкурсный управляющий «не доказал наличие угрозы экологической безопасности в случае непринятия цеха №41 в муниципальную собственность».
Однако г-н Газизов убедил апелляционный суд в Челябинске, что в целях предотвращения экологической катастрофы, требуется поддержание цеха в рабочем состоянии. В противном случае, по мнению оппонентов мэрии, грязные стоки попадут в реку Белую и небольшую речку Шугуровка, и биоотходы будут угрожать Южному водозабору и судьи оставили в силе решение башкирского АС.
Власти столицы Башкирии попытались защитить свою позицию в федеральном арбитражном суде Уральского округа. Однако и кассационная инстанция в Екатеринбурге отказала уфимской администрации. Обратится ли мэрия в Высший Арбитражный суд страны, пока неизвестно.
Между тем, на минувшей неделе в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации глава минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что внесет в феврале законопроект о ликвидации накопленного за прошедшие годы экологического ущерба. Правда министр не уточнил, о каком временном промежутке идет речь: о советском прошлом или постсоветских годах. По словам г-на Донского, уже подготовлена федеральная программа по борьбе с экологическим ущербом стоимостью в 100 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба Совфеда, Сергей Донской сообщил, что Минприроды подготовило предложения по реализации 50 первоочередных проектов, стоимость которых составляет от 100 до 230 миллиардов рублей. Это позволит вернуть в оборот до 100 тысяч гектаров промышленных земель, ежегодно утилизировать до 12 миллионов тонн промышленных отходов. Среди таких проектов - Акташское горно-металлургическое предприятие на Алтае, ГОК «Тувакобальт» в Тыве, «Беловский цинковый завод» в Кемерово, ОАО «Фосфор» в Самарской области и «Уфахимпром» в Башкортостане. На территории бывшего химического предприятия, в частности вокруг цеха № 19, складировано до полумиллиона тонн диоксиновых отходов в порошковом виде. В советское время «Уфахимпром» занимался производством средств защиты растений, эпоксидных смол и компаундов, дезинфицирующих средств, бытовой химии, органических и неорганических кислот, каустической соды, и был одним из самых больших предприятий северной промзоны Уфы. Завод имел огромную социальную инфраструктуру, а при закрытии предприятия без работы остались более чем две тысячи человек.
Завод был признан банкротом в 2010 году с долгом в 622 млн рублей, но само производство было остановлено еще в конце 90-х годов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото Тимура ШАРАФУТДИНОВА.