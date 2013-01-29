Суд обязал уфимскую мэрию взять на городской баланс очистной цех «Химпрома»

Как сообщает пресс-служба Совфеда, Сергей Донской сообщил, что Минприроды подготовило предложения по реализации 50 первоочередных проектов, стоимость которых составляет от 100 до 230 миллиардов рублей. Это позволит вернуть в оборот до 100 тысяч гектаров промышленных земель, ежегодно утилизировать до 12 миллионов тонн промышленных отходов. Среди таких проектов - Акташское горно-металлургическое предприятие на Алтае, ГОК «Тувакобальт» в Тыве, «Беловский цинковый завод» в Кемерово, ОАО «Фосфор» в Самарской области и «Уфахимпром» в Башкортостане. На территории бывшего химического предприятия, в частности вокруг цеха № 19, складировано до полумиллиона тонн диоксиновых отходов в порошковом виде. В советское время «Уфахимпром» занимался производством средств защиты растений, эпоксидных смол и компаундов, дезинфицирующих средств, бытовой химии, органических и неорганических кислот, каустической соды, и был одним из самых больших предприятий северной промзоны Уфы. Завод имел огромную социальную инфраструктуру, а при закрытии предприятия без работы остались более чем две тысячи человек.