Женщину, содержавшую в квартире 20 собак, могут отправить в психушку

[фото] Сотрудники администрации Кировского района Уфы спасли от собачьего «геноцида» жителей дома № 56 на улице Свердлова. Здесь проживала дама, которая в условиях городской квартиры содержала более 20 собак и четыре кошки. Женщина, скорее всего, растерявшая к старости психическое здоровье, никак не реагировала на замечания соседей, а представителям властей двери не открывала. В двух комнатах и кухне животные справляли естественные надобности, а соседям хозяйки «питомника» оставалось только терпеть ужасающие запахи и громкий лай.