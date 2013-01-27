Женщину, содержавшую в квартире 20 собак, могут отправить в психушку

Так как воздействовать обычными способами на пенсионерку не удавалось, в администрации, защищая права двуногих обителей дома, подали иск в районный суд с просьбой обеспечить доступ в жилище сумасшедшей квартиросъемщицы. Фемида удовлетворила просьбу чиновников, и судебные приставы взломали дверь в «псарню».
Представители городских служб, которые посетили любительницу животных, были в шоке от увиденного, а работникам санэпидемстанции пришлось одеть респираторы. Квартира превратилась в грязный сарай без мебели и каких-либо бытовых удобств. Собак и кошек отправили в приют благотворительного фонда «Доброта», который находится в Новоалександровке, а хозяйку жилища, скорее всего, ждет психиатрическая клиника. А если даму признают вменяемой, то ей придется заплатить штраф за нарушение правил содержание животных.