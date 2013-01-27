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Женщину, содержавшую в квартире 20 собак, могут отправить в психушку

28 января 2013, 01:26
[фото] Сотрудники администрации Кировского района Уфы спасли от собачьего «геноцида» жителей дома № 56 на улице Свердлова. Здесь проживала дама, которая в условиях городской квартиры содержала более 20 собак и четыре кошки. Женщина, скорее всего, растерявшая к старости психическое здоровье, никак не реагировала на замечания соседей, а представителям властей двери не открывала. В двух комнатах и кухне животные справляли естественные надобности, а соседям хозяйки «питомника» оставалось только терпеть ужасающие запахи и громкий лай.

Так как воздействовать обычными способами на пенсионерку не удавалось, в администрации, защищая права двуногих обителей дома, подали иск в районный суд с просьбой обеспечить доступ в жилище сумасшедшей квартиросъемщицы. Фемида удовлетворила просьбу чиновников, и судебные приставы взломали дверь в «псарню».

Представители городских служб, которые посетили любительницу животных, были в шоке от увиденного, а работникам санэпидемстанции пришлось одеть респираторы. Квартира превратилась в грязный сарай без мебели и каких-либо бытовых удобств. Собак и кошек отправили в приют благотворительного фонда «Доброта», который находится в Новоалександровке, а хозяйку жилища, скорее всего, ждет психиатрическая клиника. А если даму признают вменяемой, то ей придется заплатить штраф за нарушение правил содержание животных.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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