Заказчики товаров и услуг нашли способ отсечь ненужных участников госзаказа

- Есть такой эффективный коррупционный механизм, с которым «РосПил» часто сталкивается - использование латиницы при размещении госзаказа, - пишет блогер-юрист. - Предположим, вы жулик и закупаете молоко для школы. Молоко - продукт стандартный, и у вас не так много шансов «завести своего поставщика», который откатит вам с поставки. Поставщики молока найдут ваш заказ на сайте госзакупок и выставят маленькую цену. Вы делаете очень простую штуку. При размещении заказа пишете не «молоко» на русском, а «мoлoкo», где все три буквы «о» написаны в латинском регистре, и поиск по сайту госзакупок этот заказ не найдёт. Его найдёт только ваш поставщик, который получит заказ по максимальной цене, а вам принесет 20%.