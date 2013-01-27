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Заказчики товаров и услуг нашли способ отсечь ненужных участников госзаказа

28 января 2013, 01:32
В Башкирии публично раскрыт первый случай, когда поставка товаров для госнужд была «спрятана» на сайте госзаказа при помощи букв латинского регистра. Прокуратура Советского района Уфы по заявлению одного из горожан, чья фамилия не уточняется, выяснила, что администрация инфекционной больницы № 4 при закупке продуктов в наименовании запроса котировок на портале zakupki.gov.ru использовала символы латинского алфавита, нейтрализовав появление объявления в общем поиске.

Как сообщает прокуратура, в адрес главного врача больницы Радика Галимова внесено представление об устранении нарушений законодательства. Однако никаких других санкций в отношении администрации лечебного учреждения не последовало. О том, что такой способ широко используется при закупке товаров, особенно для социальных объектов, сообщает автор проекта «РосПил» Алексей Навальный. Интересно, что одновременно с прокурорским сообщение в Уфе, вышел пост г-на Навального посвященного проблеме «латиницы».

- Есть такой эффективный коррупционный механизм, с которым «РосПил» часто сталкивается - использование латиницы при размещении госзаказа, - пишет блогер-юрист. - Предположим, вы жулик и закупаете молоко для школы. Молоко - продукт стандартный, и у вас не так много шансов «завести своего поставщика», который откатит вам с поставки. Поставщики молока найдут ваш заказ на сайте госзакупок и выставят маленькую цену. Вы делаете очень простую штуку. При размещении заказа пишете не «молоко» на русском, а «мoлoкo», где все три буквы «о» написаны в латинском регистре, и поиск по сайту госзакупок этот заказ не найдёт. Его найдёт только ваш поставщик, который получит заказ по максимальной цене, а вам принесет 20%.

По словам юриста, сотрудники его проекта умеют «вылавливать» латиницу при помощи специальных программ-скриптов, которые пишут добровольцы.

- Может, существует тайная лоббистская группа, не дающая решить проблему «латиницы» в госзаказе? – продолжает блогер. – Нет. Крупным жуликам латиница без надобности. Это способ наживы для самого низа пищевой цепочки чиновничества. Резюмирую. Проблема существенна. Массовое использование латиницы в госзаказе позволяет расхищать миллионы и миллиарды. Проблема признана властью, и власть вроде даже демонстрирует политическую волю, чтобы ее решить. Не существует значительных «групп специальных интересов», которые могли бы заблокировать борьбу с латиницей. Почему ничего не происходит? У меня ответ простой: всем по фиг. Это следствие общей неэффективности государства. Чиновники проявляют инициативу только в тех вопросах, которые позволят им заработать денег. Поэтому никакие системные изменения, несущие пользу всем, но не несущие пользу конкретным чиновникам, не реализуются, - категоричен г-н Навальный.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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