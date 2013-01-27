Заказчики товаров и услуг нашли способ отсечь ненужных участников госзаказа

Как сообщает прокуратура, в адрес главного врача больницы Радика Галимова внесено представление об устранении нарушений законодательства. Однако никаких других санкций в отношении администрации лечебного учреждения не последовало. О том, что такой способ широко используется при закупке товаров, особенно для социальных объектов, сообщает автор проекта «РосПил» Алексей Навальный. Интересно, что одновременно с прокурорским сообщение в Уфе, вышел пост г-на Навального посвященного проблеме «латиницы».
- Есть такой эффективный коррупционный механизм, с которым «РосПил» часто сталкивается - использование латиницы при размещении госзаказа, - пишет блогер-юрист. - Предположим, вы жулик и закупаете молоко для школы. Молоко - продукт стандартный, и у вас не так много шансов «завести своего поставщика», который откатит вам с поставки. Поставщики молока найдут ваш заказ на сайте госзакупок и выставят маленькую цену. Вы делаете очень простую штуку. При размещении заказа пишете не «молоко» на русском, а «мoлoкo», где все три буквы «о» написаны в латинском регистре, и поиск по сайту госзакупок этот заказ не найдёт. Его найдёт только ваш поставщик, который получит заказ по максимальной цене, а вам принесет 20%.
По словам юриста, сотрудники его проекта умеют «вылавливать» латиницу при помощи специальных программ-скриптов, которые пишут добровольцы.
- Может, существует тайная лоббистская группа, не дающая решить проблему «латиницы» в госзаказе? – продолжает блогер. – Нет. Крупным жуликам латиница без надобности. Это способ наживы для самого низа пищевой цепочки чиновничества. Резюмирую. Проблема существенна. Массовое использование латиницы в госзаказе позволяет расхищать миллионы и миллиарды. Проблема признана властью, и власть вроде даже демонстрирует политическую волю, чтобы ее решить. Не существует значительных «групп специальных интересов», которые могли бы заблокировать борьбу с латиницей. Почему ничего не происходит? У меня ответ простой: всем по фиг. Это следствие общей неэффективности государства. Чиновники проявляют инициативу только в тех вопросах, которые позволят им заработать денег. Поэтому никакие системные изменения, несущие пользу всем, но не несущие пользу конкретным чиновникам, не реализуются, - категоричен г-н Навальный.
Дмитрий КОЛПАКОВ.