mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Роспотребнадзор призвал перевозчиков дезинфицировать салоны автобусов

24 декабря 2012, 22:47
Самым опасным местом во время ожидаемого эпидемиологического подъема гриппа в Роспотребнадзоре назвали общественный транспорт. Замглавного государственного санитарного врача РБ Насима Кучимова обратилась в уфимскую мэрию с просьбой рекомендовать операторам пассажирских перевозок приготовиться к пику заболеваемости простудой и гриппом и обрабатывать салоны машин дезинфицирующими средствами.

- Самый большой контакт с заболевшими – в общественном транспорте, - пояснила замруководителя башкирского управления Роспотребнадзора г-жа Кучимова. - Чтобы подхватить инфекцию достаточно оказаться от простуженного человека на расстоянии 10 сантиметров. К сожалению, санитарными нормативами не отрегулирована обработка салонов и протирка поручней, все это отнесено к внутренним инструкциям и распорядкам транспортных предприятий.

По словам г-жи Кучимовой, если операторы сами не в состоянии дезинфицировать салоны машин, они могут взять на аутсорсинг городскую дезинфекционную станцию.

- Регулярную обработку салонов перед эпидподъемом выполняют предприятия «Башавтотранса», о частных перевозчиках нам мало что известно, - говорит санврач.

По словам эпидемиологов, за зиму гриппует до 9 процентов горожан. Больничные и оплата медстраховки на лечение гриппующих только за 2011 год принесла 425 млн рублей убытков уфимским предприятиям.

Между тем, по данным санитарного ведомства, со второй недели сентября в Уфе растет число заболевших ОРВИ. На середину декабря в Башкирии простуду подхватили 19,7 тысяч человек, из них 5,7 в Уфе, большинство из них дети. Роспотребнадзор отмечает, что по сравнению с таким же периодом в 2011 году, заболевших в столице республике на 32 процентов больше.

Если в прошлом году работодатели привили 62,5 тысяч своих сотрудников, то в этом году 80,2 тысячи. Для приема больных гриппом в период эпидподъема в больницах подготовлены 450 инфекционных коек, но по федеральным нормативам на Уфу необходим резерв в 1300 мест. А вот аппаратов искусственной вентиляции легких приготовлено даже с запасом – 216 при нормативе в 208. При необходимости, как рассказала Насима Кучимова, для ухода за тяжелобольными будут призваны около тысячи интерном БГМУ.

По словам замруководителя башкирского управления Роспотребнадзора, надзирающее ведомство сталкивается с равнодушным отношением работодателей к работникам во время сильных холодов.

- На проверенных предприятиях отсутствуют тепловые завесы, не созданы условия для обогрева людей работающих на открытом воздухе, - сказала г-жа Кучимова. – За эти нарушения на должностных лиц выписано постановлений об административных правонарушений на 224 тысячи рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44