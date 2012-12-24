Роспотребнадзор призвал перевозчиков дезинфицировать салоны автобусов

- Самый большой контакт с заболевшими – в общественном транспорте, - пояснила замруководителя башкирского управления Роспотребнадзора г-жа Кучимова. - Чтобы подхватить инфекцию достаточно оказаться от простуженного человека на расстоянии
По словам г-жи Кучимовой, если операторы сами не в состоянии дезинфицировать салоны машин, они могут взять на аутсорсинг городскую дезинфекционную станцию.
- Регулярную обработку салонов перед эпидподъемом выполняют предприятия «Башавтотранса», о частных перевозчиках нам мало что известно, - говорит санврач.
По словам эпидемиологов, за зиму гриппует до 9 процентов горожан. Больничные и оплата медстраховки на лечение гриппующих только за 2011 год принесла 425 млн рублей убытков уфимским предприятиям.
Между тем, по данным санитарного ведомства, со второй недели сентября в Уфе растет число заболевших ОРВИ. На середину декабря в Башкирии простуду подхватили 19,7 тысяч человек, из них 5,7 в Уфе, большинство из них дети. Роспотребнадзор отмечает, что по сравнению с таким же периодом в 2011 году, заболевших в столице республике на 32 процентов больше.
Если в прошлом году работодатели привили 62,5 тысяч своих сотрудников, то в этом году 80,2 тысячи. Для приема больных гриппом в период эпидподъема в больницах подготовлены 450 инфекционных коек, но по федеральным нормативам на Уфу необходим резерв в 1300 мест. А вот аппаратов искусственной вентиляции легких приготовлено даже с запасом – 216 при нормативе в 208. При необходимости, как рассказала Насима Кучимова, для ухода за тяжелобольными будут призваны около тысячи интерном БГМУ.
По словам замруководителя башкирского управления Роспотребнадзора, надзирающее ведомство сталкивается с равнодушным отношением работодателей к работникам во время сильных холодов.
- На проверенных предприятиях отсутствуют тепловые завесы, не созданы условия для обогрева людей работающих на открытом воздухе, - сказала г-жа Кучимова. – За эти нарушения на должностных лиц выписано постановлений об административных правонарушений на 224 тысячи рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.