Роспотребнадзор призвал перевозчиков дезинфицировать салоны автобусов

Если в прошлом году работодатели привили 62,5 тысяч своих сотрудников, то в этом году 80,2 тысячи. Для приема больных гриппом в период эпидподъема в больницах подготовлены 450 инфекционных коек, но по федеральным нормативам на Уфу необходим резерв в 1300 мест. А вот аппаратов искусственной вентиляции легких приготовлено даже с запасом – 216 при нормативе в 208. При необходимости, как рассказала Насима Кучимова, для ухода за тяжелобольными будут призваны около тысячи интерном БГМУ.