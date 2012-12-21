Мэр Уфы обязал чиновников носить галстуки и не подписывать бумаги «на ходу»

- Я внимательно осмотрел присутствующих в зале – такое ощущение, что мы находимся на собрании какого-то гаражного кооператива, внешний вид, в первую очередь мужин, не выдерживает никакой критики, - категоричен мэр. - Вы же руководители крупнейших структур и предприятий. Как вы одеты? Где ваши галстуки? Кто в свитере, кто в пуловере. Должна же быть корпоративная этика. Хоть мы и не государственные, а муниципальные служащие, но олицетворяем миллионный город.