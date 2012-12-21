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Мэр Уфы обязал чиновников носить галстуки и не подписывать бумаги «на ходу»

21 декабря 2012, 02:08
В администрации Уфы заявили о трехкратном увеличении писем и обращений по сравнению с «нулевыми» годами. Причины эпистолярного бума неизвестны, однако глава города Ирек Ялалов считает, что качество ответов гражданам и вышестоящим организациям находится не на высоте. «Я понимаю, что возросла нагрузка на исполнителей, но допускать в письмах ошибки – стилистические, орфографические, неправильное написание имен и отечеств, названий ведомств – неприемлемо, - сказал г-н Ялалов. – За ошибки в письмах будем депремировать всю цепочку: замглавы, начальника управления, начальника отдела». Градоначальник потребовал усилить контроль за сроками дачи ответов просителям.

- Очень много документов откладываются на последний день, - говорит он. - Нет гарантии, что положив бумагу в папку «срочно», я ее тут же подпишу. У меня тоже могут быть свои замечания.

Также мэр приказал прекратить «традицию подписывать документы на ходу».

- Больше меня в коридорах не ловить, подписывать ничего не буду, - заявил г-н Ялалов. – Пока бумаги не пройдут юридическую экспертизу и проверку у соответствующих специалистов, не подпишу. Некачественный документ слишком дорого обходится городскому бюджету, в том числе и репутационными рисками.

Также уфимский градоначальник потребовал от подчиненных соблюдения определенного дресс-кода на оперативных совещаниях.

По мнению сити-менеджера столицы Башкирии, некоторые служащие чувствуют себя «вольными художниками», и пообещал впредь не пускать чиновников на рабочие совещания без галстуков.

- Я внимательно осмотрел присутствующих в зале – такое ощущение, что мы находимся на собрании какого-то гаражного кооператива, внешний вид, в первую очередь мужин, не выдерживает никакой критики, - категоричен мэр. - Вы же руководители крупнейших структур и предприятий. Как вы одеты? Где ваши галстуки? Кто в свитере, кто в пуловере. Должна же быть корпоративная этика. Хоть мы и не государственные, а муниципальные служащие, но олицетворяем миллионный город.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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