Мэр Уфы обязал чиновников носить галстуки и не подписывать бумаги «на ходу»

- Очень много документов откладываются на последний день, - говорит он. - Нет гарантии, что положив бумагу в папку «срочно», я ее тут же подпишу. У меня тоже могут быть свои замечания.
Также мэр приказал прекратить «традицию подписывать документы на ходу».
- Больше меня в коридорах не ловить, подписывать ничего не буду, - заявил г-н Ялалов. – Пока бумаги не пройдут юридическую экспертизу и проверку у соответствующих специалистов, не подпишу. Некачественный документ слишком дорого обходится городскому бюджету, в том числе и репутационными рисками.
Также уфимский градоначальник потребовал от подчиненных соблюдения определенного дресс-кода на оперативных совещаниях.
По мнению сити-менеджера столицы Башкирии, некоторые служащие чувствуют себя «вольными художниками», и пообещал впредь не пускать чиновников на рабочие совещания без галстуков.
- Я внимательно осмотрел присутствующих в зале – такое ощущение, что мы находимся на собрании какого-то гаражного кооператива, внешний вид, в первую очередь мужин, не выдерживает никакой критики, - категоричен мэр. - Вы же руководители крупнейших структур и предприятий. Как вы одеты? Где ваши галстуки? Кто в свитере, кто в пуловере. Должна же быть корпоративная этика. Хоть мы и не государственные, а муниципальные служащие, но олицетворяем миллионный город.
Дмитрий КОЛПАКОВ.