Уфимский биатлонист привез медали из Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоялись Межрегиональные соревнования по биатлону среди юношей и девушек 1994-1997 годов рождения — Кубок Урала. В соревнованиях участвовали биатлонисты из разных регионов России, а также из Беларуси. Башкортостан на соревнованиях был представлен в возрастной группе «Юноши 1994-1995 годов рождения» 4 спортсменами из Уфы и Белорецка.