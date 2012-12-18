Уфимский биатлонист привез медали из Екатеринбурга
19 декабря 2012, 00:20
В Екатеринбурге состоялись Межрегиональные соревнования по биатлону среди юношей и девушек 1994-1997 годов рождения — Кубок Урала. В соревнованиях участвовали биатлонисты из разных регионов России, а также из Беларуси. Башкортостан на соревнованиях был представлен в возрастной группе «Юноши 1994-1995 годов рождения» 4 спортсменами из Уфы и Белорецка.
В гладкой гонке на 10 км среди юношей 1994-1995 годов рождения кандидат в мастера спорта, уфимец Эдуард Латыпов финишировал вторым, уступив лидеру Ивану Печенкину из Тюменской области. Третье место занял Игорь Елтышев из Пермского края. Никита Марченков из Белорецка показал седьмой результат. Алексей Петров (Уфа) расположился на 14-ом месте, Дмитрий Кисилев (Белорецк) — на 18-ом.
В спринтерской гонке на 7,5 км среди юношей 4 декабря Эдуард Латыпов одержал победу, оставив позади Ивана Галушкина из Ульяновска и Игоря Елтышева из Пермского края. Никита Марченков вновь занял седьмое место, Алексей Петров и Дмитрий Кисилев улучшили результаты: Алексей — 9 место, Дмитрий — 12 место.