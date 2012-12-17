В пределах Уфы может появиться платная скоростная дорога

Напомним, транспортный коридор между М5 и М7 состоит из семи частей. Первая, уже частично построенная – обход Затона, ныне упирающийся в действующий Затонский мост. Второй отрезок – новый Затонский мост, его проект уже написан в прошлом году. Третья часть – реконструкция улицы Галле - строительство второго эстакадного этажа, четвертая – реконструкция улицы Воровского, с учетом уже существующего путепровода через проспект Салавата Юлаева. Пятый этап – автотоннель под парком Лесоводов Башкирии. Шестой – мост от него через Уфимку, проект был готов еще в 2005 году. И заключающий, седьмой этап – дорога от моста до трассы М5.