В пределах Уфы может появиться платная скоростная дорога

Эксперты должны выяснить все привлекательные финансовые стороны транспортного коридора, чтобы в дальнейшем проект «смычки» можно было предложить инвесторам. Стартовая стоимость заказа – 35 млн рублей. Пакет документов должен быть готов до 31 мая 2013 года.
Напомним, транспортный коридор между М5 и М7 состоит из семи частей. Первая, уже частично построенная – обход Затона, ныне упирающийся в действующий Затонский мост. Второй отрезок – новый Затонский мост, его проект уже написан в прошлом году. Третья часть – реконструкция улицы Галле - строительство второго эстакадного этажа, четвертая – реконструкция улицы Воровского, с учетом уже существующего путепровода через проспект Салавата Юлаева. Пятый этап – автотоннель под парком Лесоводов Башкирии. Шестой – мост от него через Уфимку, проект был готов еще в 2005 году. И заключающий, седьмой этап – дорога от моста до трассы М5.
Из заказа не следует, где конкретно пройдет транспортный коридор, который мэрия рассчитывает сделать платным. Техзадание оговаривает, что будущая дорога должна иметь расчетную скорость движения в
Ранее ряд специалистов уже высказали мнение, что транспортный коридор может быть интересен инвесторам, только после того, как по обочинам платной дороги начнет строиться коммерческая недвижимость, а взимание денег за проезд не позволит быстро окупить вложения.
Дмитрий КОЛПАКОВ.