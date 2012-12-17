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В пределах Уфы может появиться платная скоростная дорога

17 декабря 2012, 21:46
Уфимская мэрия выставила на торги заказ на разработку финансово-экономической документации, включающей бизнес-план и концепцию инвестиционного проекта, а также правовой схемы платной эксплуатации транспортного коридора, соединяющего федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Специалисты должны описать технологию взимания платы за проезд через шлюзы-шлагбаумы, а также подготовить проект альтернативного бесплатного маршрута для жителей ближайших районов.

Эксперты должны выяснить все привлекательные финансовые стороны транспортного коридора, чтобы в дальнейшем проект «смычки» можно было предложить инвесторам. Стартовая стоимость заказа – 35 млн рублей. Пакет документов должен быть готов до 31 мая 2013 года.

Напомним, транспортный коридор между М5 и М7 состоит из семи частей. Первая, уже частично построенная – обход Затона, ныне упирающийся в действующий Затонский мост. Второй отрезок – новый Затонский мост, его проект уже написан в прошлом году. Третья часть – реконструкция улицы Галле - строительство второго эстакадного этажа, четвертая – реконструкция улицы Воровского, с учетом уже существующего путепровода через проспект Салавата Юлаева. Пятый этап – автотоннель под парком Лесоводов Башкирии. Шестой – мост от него через Уфимку, проект был готов еще в 2005 году. И заключающий, седьмой этап – дорога от моста до трассы М5.

Из заказа не следует, где конкретно пройдет транспортный коридор, который мэрия рассчитывает сделать платным. Техзадание оговаривает, что будущая дорога должна иметь расчетную скорость движения в 150 километров в час на четырех полосах движения каждой из сторон.

Ранее ряд специалистов уже высказали мнение, что транспортный коридор может быть интересен инвесторам, только после того, как по обочинам платной дороги начнет строиться коммерческая недвижимость, а взимание денег за проезд не позволит быстро окупить вложения.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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