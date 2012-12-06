Респонденты «Народного референдума» проголосовали против досрочных выборов

Эксперты утверждали, что акция с опросом общественного мнения задумывалась в башкирском Белом доме и итоги этого опроса предсказуемы – народ «проголосует» за досрочные выборы. Дело в том, что первой о необходимости проведения в Башкирии губернаторской избирательной кампании раньше запланированного срока (полномочия нынешнего президента Башкортостана Рустэма Хамитова истекают только в 2015 году) заявила другая общественная организация «За процветающий Башкортостан», настаивая, что управлять регионом должен всенародно избранный президент. В заявлении, распространенном сторонниками досрочной избирательной кампании, утверждалось, что после изменений в политическом законодательстве страны, «разрешивших» избрание губернаторов прямым голосованием, Рустэму Хамитову необходимо пойти на выборы, потому что об этом его просит народ.
- Насколько эти сведения соответствуют действительности, мы и решили проверить, - говорит организатор опроса общественного мнения Александр Овсяников.
Но итоги опроса оказались далеки от прогнозировавшихся – поддержали политическую инициативу лишь 29,9%, остальные участники «референдума» новые выборы не приветствуют и не видят разницы избран или назначен глава РБ. Всего в опросе приняли участие 87372 человека. В интернете же свое мнение выразили 7782 человека.
- Народ просто устал от выборов, - объясняет неожиданный результат Александр Овсянников.
Общественник объяснил, что «от собственного мнения и оценок работы Хамитова решили отказаться, чтобы не внести сомнений в объективность членов общественного движения».
Между тем не менее неожиданно объявление результатов «народного референдума» совпало во времени с дискуссией, развернутой в федеральных СМИ о возможной отмене прямых губернаторских выборов в национальных республиках, таких как Дагестан, Чечня, а также Татарии и Башкирии, где излишнее электоральное возбуждение может привести к конфликтам и другим неприятным ситуациям. Так что, вполне вероятно, что изначально общественники ставили достижение другой цели, но изменение политических дуновений заставило их подкорректировать результаты народного опроса.
- Результаты проведенной работы вместе с подписными листами мы намерены отправить в Москву в администрацию президента страны, - говорит Александр Митрофанович. - Считаем, что наша работа поможет руководству России в принятии важных решений, тем более, что сейчас развернулась дискуссия об изменении порядка избрания губернаторов в национальных республиках.
На пресс-конференции, которую устроили общественники после подведения итогов «народного референдума», журналисты пытались добиться от г-на Овсянникова признания «на кого он работает», но новоявленный политик оказался «крепким орешком».
Александр Митрофанович абстрагировался как от власти, так и от оппозиции, объясняя акцию своей гражданской позицией.
- Со стороны все это смотрится, будто организатор ждет дивидендов из Белого дома, - задали ему вопрос.
- Никак нет, - отчитывается Александр Митрофанович.- Организатор я, действительно, неплохой. Но это не значит, что я приду, как в некрасовском «Размышлении у парадного подъезда», стану ломать шапку и говорить: «Ребята, я вот ваш!». Но если они сочтут нужным с нами работать — буду очень рад! А если высокомерно скажут, что мы им не подходим, то я с этим ничего не поделаю.
Репортеры назвали г-на Овсянникова «чертом из табакерки», но он заверил, что имеет свою и очень давнюю политическую историю.
- Я был членом КПРФ и близко знаком с Геннадием Зюгановым, - рассказал он. - Выдвигаясь от этой партии в 1999 и 2003 годах в Госдуму, увидел, что КПРФ абсолютно не отвечает интересам той части населения, которая ее поддерживает и вышел из партии. Кстати, я мог бы стать депутатом в 1999 году, если бы не беспрецедентная фальсификация выборов. Когда прилетела делегация ПАСЕ, через три часа я был у них, докладывал о том, что происходит. Но мне не верили, говоря, что такого быть не может в России, в центре такой большой республики. Такое, по их мнению, могло быть где-нибудь на берегу Слоновой кости или в Новой Гвиане, но не у нас. Но это произошло и в 2003 году, и в последующем, когда я выдвигался в Курултай в 2008 году. Есть такая фраза в книге «Легенда об Уленшпигеле»: «пепел Клааса стучит в мое сердце». Вот и я по сей день не могу смириться с тем, что происходят подобные вещи. Я не хочу, чтобы у нас в республики происходили фальсификации, как гражданин, не хочу, чтобы жировали чиновники и процветала коррупция — это зов сердца.
Александр Овсяников утверждает, что опрос народного мнения о досрочных выборах был лишь «пилотным проектом» и теперь общественная организация «Народный референдум» намерена выяснять, что думает народ республики и по другим общественно-важным поводам. В частности, уже в январе общественники объявят новый «референдум» в Ишимбае и Стерлитамаке и Ишимбае, чтобы определиться, стоит ли разрабатывать природный памятник – горы Шиханы для сохранения производства кальцинированной соды на ОАО «Сода».
В «пилотном референдуме» задействовали 100 волонтеров, большинство из которых – студенты практически всех башкирских вузов.
По словам организатора акции, «власти не проявили никакого интереса» к политической инициативе.
- Я это просто фиксирую, не говорю: плохо или хорошо, - объясняет г-н Овсянников. - И несмотря на то, что я довольно резко высказался по поводу нашей уважаемой и горячо любимой власти, я рассчитываю, что и они нам будут помогать — это в конечном итоге, нужно всем нам. У них все козыри, у них есть все ресурсы для этого. Так что, если к нам не прислушаются сегодня, то прислушаются завтра или послезавтра — наш голос все равно будет услышан.
Председатель «народного референдума» выразил благодарность сотрудникам МВД республики, которые «образцово обеспечивали правопорядок на местах сборов», а также органам муниципального управления.
Александр Овсянников надеется, что общественная организация «Народный референдум» станет полноправной участницей политдискуссии в регионе.
- Заверяю, если мы в первый раз допускали какие-то ошибки, то в следующем проекте будем тщательно продумывать каждый шаг, советоваться с населением и общественностью, с властью, в конце концов, - подытожил он.
Юлия ЛЕЖЕНЬ,
Радик ИШЕМГУЛОВ.
Справка «МКС»
В опросе организации «Народный референдум» на местах проведения и по телефону приняли участие 87372 человека. В интернете же свое мнение высказали 7782 человека. 61372 человека или 70,1% высказались против досрочных выборов в 2013 году, а 26,129 опрошенных - 29,9% - наоборот поддержали инициативу. В интернете процентное соотношение разнится еще больше - 83,6% не поддержали проведение губернаторской избирательной кампании в Башкирии раньше срока.