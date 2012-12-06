Респонденты «Народного референдума» проголосовали против досрочных выборов

- Я был членом КПРФ и близко знаком с Геннадием Зюгановым, - рассказал он. - Выдвигаясь от этой партии в 1999 и 2003 годах в Госдуму, увидел, что КПРФ абсолютно не отвечает интересам той части населения, которая ее поддерживает и вышел из партии. Кстати, я мог бы стать депутатом в 1999 году, если бы не беспрецедентная фальсификация выборов. Когда прилетела делегация ПАСЕ, через три часа я был у них, докладывал о том, что происходит. Но мне не верили, говоря, что такого быть не может в России, в центре такой большой республики. Такое, по их мнению, могло быть где-нибудь на берегу Слоновой кости или в Новой Гвиане, но не у нас. Но это произошло и в 2003 году, и в последующем, когда я выдвигался в Курултай в 2008 году. Есть такая фраза в книге «Легенда об Уленшпигеле»: «пепел Клааса стучит в мое сердце». Вот и я по сей день не могу смириться с тем, что происходят подобные вещи. Я не хочу, чтобы у нас в республики происходили фальсификации, как гражданин, не хочу, чтобы жировали чиновники и процветала коррупция — это зов сердца.