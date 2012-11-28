В Уфе модернизируют дворовые хоккейные площадки

В Уфе в течение пяти лет все деревянные хоккейные коробки поменяют на пластиковые, а вокруг установят освещение, чтобы горожане могли использовать спортивные сооружения не только днем. Такое поручение дал городскому комитету по физической культуре и спорту глава администрации столицы Башкирии Ирек Ялалов. Всего в Уфе 80 хоккейных коробок, 47 из которых расположены во дворах жилых домов, 14 на территориях школ, 19 – на балансе различных организаций и предприятий. На 15 катках пройдут соревнования «Золотая шайба». К середине декабря, если погода позволит, все ледовые площадки будут залиты.