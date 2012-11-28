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В Уфе модернизируют дворовые хоккейные площадки

28 ноября 2012, 08:45
В Уфе в течение пяти лет все деревянные хоккейные коробки поменяют на пластиковые, а вокруг установят освещение, чтобы горожане могли использовать спортивные сооружения не только днем. Такое поручение дал городскому комитету по физической культуре и спорту глава администрации столицы Башкирии Ирек Ялалов. Всего в Уфе 80 хоккейных коробок, 47 из которых расположены во дворах жилых домов, 14 на территориях школ, 19 – на балансе различных организаций и предприятий. На 15 катках пройдут соревнования «Золотая шайба». К середине декабря, если погода позволит, все ледовые площадки будут залиты.

- К предстоящему сезону произведены ремонт бортов, покраска конструктивных элементов, благоустройство территории хоккейных коробок, частично заменена и восстановлена сетка ограждения на радиусах, оформлены надписи на бортах, - отчитался председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Уфы Сергей Степанов.

– Поэтапно нужно заменить деревянные хоккейные коробки на пластиковые, - сказал уфимский градоначальник Ирек Ялалов. - Они должны размещаться в местах массового проживания горожан. Там, где есть хоккейные коробки, необходимо устанавливать освещение, чтобы дети и взрослые могли заниматься не только, днем, но и в вечернее время.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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