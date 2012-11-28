В Уфе модернизируют дворовые хоккейные площадки

- К предстоящему сезону произведены ремонт бортов, покраска конструктивных элементов, благоустройство территории хоккейных коробок, частично заменена и восстановлена сетка ограждения на радиусах, оформлены надписи на бортах, - отчитался председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Уфы Сергей Степанов.
– Поэтапно нужно заменить деревянные хоккейные коробки на пластиковые, - сказал уфимский градоначальник Ирек Ялалов. - Они должны размещаться в местах массового проживания горожан. Там, где есть хоккейные коробки, необходимо устанавливать освещение, чтобы дети и взрослые могли заниматься не только, днем, но и в вечернее время.