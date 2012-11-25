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В стерлитамакской больнице женщина родила в унитаз, погубив ребенка

25 ноября 2012, 22:45
В Стерлитамаке в канализационном колодце обнаружили плод ребенка, которого пациентка гинекологического отделения городской больницы № 1 родила в унитаз. 22-недельный человеческий зародыш, выпавший из утробы матери днем 16 ноября, «пропутешествовал» по канализационным стокам и через пять дней был обнаружен работниками МУП «Межрайкоммунводоканал» при чистке колодца, расположенном неподалеку от клиники. Коммунальщики поспешили заявить о находке в правоохранительные органы, и теперь следственный комитет Башкирии проводит проверку, не была ли гибель эмбриона криминальной.

В Стерлитамаке в канализационном колодце обнаружили плод ребенка, которого пациентка гинекологического отделения городской больницы № 1 родила в унитаз. 22-недельный человеческий зародыш, выпавший из утробы матери днем 16 ноября, «пропутешествовал» по канализационным стокам и через пять дней был обнаружен работниками МУП «Межрайкоммунводоканал» при чистке колодца, расположенном неподалеку от клиники. Коммунальщики поспешили заявить о находке в правоохранительные органы, и теперь следственный комитет Башкирии проводит проверку, не была ли гибель эмбриона криминальной.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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