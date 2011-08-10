Председатель «Трезвой России» настаивает на запрете кумыса

В рунете г-н Жданов давно известен как профессор несуществующих университетов и академий, специалист по «испражняющимся бактериям», борец с «мировой закулисой» и разоблачитель жидомасонских заговоров. В столице Башкирии он не только вещал о смертельном вреде алкоголя, но и за определенную плату предлагал исцелить слабовидящих. Правда, одержимый трезвенник оказался, наверное, единственным гостем республики, кого не решились встретить у трапа самолета традиционной пиалой с кумысом. Г-н Жданов «прописался» в Башкирии благодаря руководителю движения «Трезвый Башкортостан» Роберту Давлетшину, устроившему своему лидеру пресс-конференцию, телеэфир и встречу с вице-премьером РБ Зугурой Рахматуллиной. Несмотря на шикарный прием, Владимир Георгиевич решил лишить Башкирию одного из местных брендов. Причем многочисленные целебные свойства напитка из кобыльего молока в расчет «ученым» не принимаются.
- Моя старшая дочь была кефирной наркоманкой, - винит себя Владимир Георгиевич. - Она до двух лет не могла заснуть, пока не выпивала бутылочку кефира.
По словам г-на Жданова, в детском кефире допускалось до полупроцента алкоголя, а когда бутылочка простоит час на подоконнике, происходит процесс брожения, и содержание алкоголя повышается до полутора процентов.
- Брожение продолжается и в желудочке ребенка: концентрация доходит до трех процентов, - утверждает лектор. - На день грудничку выделялось
Г-н Жданов уверен, что содержание спирта в кефире, кумысе и других кисломолочных продуктах, поступающих в торговую сеть, может изменяться в 700 раз.
- Я убежден, что потребление детьми и беременными женщинами кефира, алкогольного кваса и кумыса чревато угрозой для их здоровья, - утверждает он. - Попавший в желудок такой кисломолочный продукт при температуре 36 градусов начинает быстрее бродить, и содержание спирта может подняться до 2,5 процента. Если его пьет беременная женщина, спирт через плаценту попадает непосредственно в мозг ребенка, что очень опасно.
К слову сказать, негативно относится г-н Жданов и к дрожжевому хлебу, который, по его мнению, делает человека потенциальным алкоголиком.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.