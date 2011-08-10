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Председатель «Трезвой России» настаивает на запрете кумыса

10 августа 2011, 02:14
Непримиримый борец за трезвость Владимир Жданов в этом году наведывался в Башкирию несколько раз, гастролируя с лекциями по всей республике. Семинар «Трезвость – норма жизни» стал откровением для многочисленных слушателей. Прославился же одиозный лектор своей инициативой запретить использование кефира для детского питания. На полном серьезе Жданов заявляет, что этот кисломолочный продукт вызывает у малышей алкогольную зависимость. Теперь очередь дошла и до кумыса.

В рунете г-н Жданов давно известен как профессор несуществующих университетов и академий, специалист по «испражняющимся бактериям», борец с «мировой закулисой» и разоблачитель жидомасонских заговоров. В столице Башкирии он не только вещал о смертельном вреде алкоголя, но и за определенную плату предлагал исцелить слабовидящих. Правда, одержимый трезвенник оказался, наверное, единственным гостем республики, кого не решились встретить у трапа самолета традиционной пиалой с кумысом. Г-н Жданов «прописался» в Башкирии благодаря руководителю движения «Трезвый Башкортостан» Роберту Давлетшину, устроившему своему лидеру пресс-конференцию, телеэфир и встречу с вице-премьером РБ Зугурой Рахматуллиной. Несмотря на шикарный прием, Владимир Георгиевич решил лишить Башкирию одного из местных брендов. Причем многочисленные целебные свойства напитка из кобыльего молока в расчет «ученым» не принимаются.

- Моя старшая дочь была кефирной наркоманкой, - винит себя Владимир Георгиевич. - Она до двух лет не могла заснуть, пока не выпивала бутылочку кефира.

По словам г-на Жданова, в детском кефире допускалось до полупроцента алкоголя, а когда бутылочка простоит час на подоконнике, происходит процесс брожения, и содержание алкоголя повышается до полутора процентов.

- Брожение продолжается и в желудочке ребенка: концентрация доходит до трех процентов, - утверждает лектор. - На день грудничку выделялось 600 граммов кефира – по три процента алкоголя – это 18 граммов чистого спирта, что равно 60 граммам водки. И взрыв молодежного алкоголизма связан с тем, что в начале 60-х годов во всех городах-миллионниках в детское питание внедрили кефир. Причем люди, отвечающие за эту программу, уехали из страны, получив огромные гонорары за это вредительство.

Г-н Жданов уверен, что содержание спирта в кефире, кумысе и других кисломолочных продуктах, поступающих в торговую сеть, может изменяться в 700 раз.

- Я убежден, что потребление детьми и беременными женщинами кефира, алкогольного кваса и кумыса чревато угрозой для их здоровья, - утверждает он. - Попавший в желудок такой кисломолочный продукт при температуре 36 градусов начинает быстрее бродить, и содержание спирта может подняться до 2,5 процента. Если его пьет беременная женщина, спирт через плаценту попадает непосредственно в мозг ребенка, что очень опасно.

К слову сказать, негативно относится г-н Жданов и к дрожжевому хлебу, который, по его мнению, делает человека потенциальным алкоголиком.

Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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