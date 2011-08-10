Председатель «Трезвой России» настаивает на запрете кумыса

В рунете г-н Жданов давно известен как профессор несуществующих университетов и академий, специалист по «испражняющимся бактериям», борец с «мировой закулисой» и разоблачитель жидомасонских заговоров. В столице Башкирии он не только вещал о смертельном вреде алкоголя, но и за определенную плату предлагал исцелить слабовидящих. Правда, одержимый трезвенник оказался, наверное, единственным гостем республики, кого не решились встретить у трапа самолета традиционной пиалой с кумысом. Г-н Жданов «прописался» в Башкирии благодаря руководителю движения «Трезвый Башкортостан» Роберту Давлетшину, устроившему своему лидеру пресс-конференцию, телеэфир и встречу с вице-премьером РБ Зугурой Рахматуллиной. Несмотря на шикарный прием, Владимир Георгиевич решил лишить Башкирию одного из местных брендов. Причем многочисленные целебные свойства напитка из кобыльего молока в расчет «ученым» не принимаются.