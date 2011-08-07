Новая Урманская улица появилась в Иглино

- Первоочередная задача власти - оказать помощь попавшим в беду жителям республики, - сказал глава региона. - Прошло всего 70 дней, но уже готова целая улица домов, которые красивы не только внешне, но и очень комфортны внутри. Это говорит о том, что при должной организации работ, преодолении административных барьеров, наши строители могут сооружать здания быстро и качественно.
На новой Урманской расположились 13 коттеджей и три многоквартирных дома. В них въехали 56 семей, чьи дома не подлежали восстановлению в селе Урман.
Для новоселов решены вопросы с обучением детей в местной школе и предоставлению мест в детский сад. В новом микрорайоне работают продуктовый киоск, а вблизи него заложен фундамент торгово-сервисного комплекса.