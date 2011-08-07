Новая Урманская улица появилась в Иглино

- Первоочередная задача власти - оказать помощь попавшим в беду жителям республики, - сказал глава региона. - Прошло всего 70 дней, но уже готова целая улица домов, которые красивы не только внешне, но и очень комфортны внутри. Это говорит о том, что при должной организации работ, преодолении административных барьеров, наши строители могут сооружать здания быстро и качественно.