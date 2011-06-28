В Стерлитамаке рынок автоперевозок захватывают нелегалы

А ведь в свое время Стерлитамак был одним из первых городов Башкирии, где сумели упорядочить рынок автоперевозок и вытеснить из этой сферы всех, кто не соблюдает требования безопасности. Здесь власти провели конкурс среди автоперевозчиков, предъявив высокие требования к комфорту и безопасности пассажирских автобусов. До участия в тендере допускались лишь экологически чистые пассажирские машины с двигателями не ниже стандарта «Евро-3» и вместимостью не менее 15 кресел. Подобные жесткие условия для автокоммерсантов не смогли пролоббировать даже в Уфе. А в Стерлитамаке в свое время получилось - владельцам 13-местных «ГАЗелей» пришлось освободить местный рынок перевозок. Однако мириться с таким положением вещей частники не пожелали и продолжают выезжать на линии, подвергая опасности жизни жителей города. И остановить горе-предпринимателей, оказывается, невозможно, поскольку на этом рынке, по подсчетам экспертов, крутятся не менее 150 миллионов рублей в год. Так что извозчиков не пугают никакие драконовские санкции.
Гонки по горизонтали
Впрочем, самый внушительный штраф, который ожидает автонелегала - 30 тысяч рублей. Разбойничающие на рынке перевозок в Стерлитамаке и пойманные с поличным за то, что незаконно перевозят людей, платят эту сумму с легкостью. Безнаказанность недобросовестных перевозчиков – главная проблема не только Стерлитамака, но и многих российских городов. А может, дело даже не в том, что доходы этой отрасли велики – просто, похоже, это единственное поле, которое практически не контролируется государством. Все усилия властей разбиваются о несовершенство законодательства. Федеральный закон об автотранспорте до сих пор не принят, и нормативные акты для автоперевозчиков разрабатывают местные муниципалитеты. Существуют нормы безопасности, соблюдения которых могут потребовать ГАИ и Росавтодорнадзор, но привлечение к ответственности тех, кто законодательства не соблюдает, проблематично - мер воздействия на недобросовестных извозчиков не существует и в российском административном кодексе. В Башкирии приняли свой «транспортный закон», но он, по признанию депутатов, «не работает».
Установленные мэрией Стерлитамака правила предполагают, что автокоммерсант, взявший на себя обязанность по оказанию услуг пассажирам, имеет гараж, где обслуживаются и проходят техосмотр автомобили, содержит в штате техперсонал и врача, осматривающего шоферов перед выездом, и диспетчерскую службу, контролирующую выход на линию исправных авто и здоровых, соблюдающих режим труда и отдыха водителей. Задача легального автоперевозчика – соблюдать расписание и обслуживать маршрут даже там, где пассажиров не много.
На деле же заполонившие Стерлитамак водители частных автобусов выезжают на линии прямо из дома, когда пожелают, и туда, где больше всего пассажиров, создавая толчею на остановках и перегружая магистрали. О том, трезвым ли водитель сел за руль, выйдя из-за праздничного стола, сколько суток он провел на работе, насколько профессионально готов перевозить пассажиров, и какое авто повезет людей, вообще неизвестно никому. За исправность машины отвечает сам водитель, а он легко может пренебречь правилами безопасности, если речь идет о заработке. И действительно, есть ли смысл проверять тормоза перед выездом на большую дорогу, если и хозяин фирмы, и его подчиненные гонятся за длинным рублем? Гаишники рассказывают, что справки от врача о праве выхода на линию вываливаются у извозчиков из карманов пачками – такие бланки легко покупаются и продаются.
Кстати, «дикие» автоперевозчики весьма умело пользуются лояльностью к себе антимонопольной службы. Как только инспекторы ГИБДД или городские власти требуют от них соблюдения законодательства, в эту инстанцию тут же пачками идут письма о зажиме свободного предпринимательства. И антимонопольщики не задумываются, что право граждан нашей страны на жизнь и здоровье охраняется Конституцией России. А в случае с диким рынком автоперевозок эти гарантированные права как раз нарушают чиновники, ретиво отстаивающие свободу конкуренции.
Казалось бы, если государство позволяет частникам зарабатывать на рынке перевозок так, как они пожелают, почему бы коммерсантам не отблагодарить власти честно выплачиваемыми налогами? Но не желающие исполнять законные требования, если и зарегистрированы в налоговой инспекции, то как индивидуальные предприниматели, не имеющие ни сотрудников в штате, ни доходов. Понятно, что львиная доля работников стерлитамакского рынка перевозок не только нигде не зарегистрирована, но и получает жалованье по-черному. Вряд ли водители станут горбатиться на владельца "ГАЗелек" за смешные деньги, значит, большая часть людей, трудящихся на благо собственников машин, не заработает пособие по старости. Ни одна из маршруток, загрязняющих город, не числится на балансе частных контор, а значит, никто не взимает с них транспортный налог. Почему автопредприниматели скрывают истинное количество обслуживающего их персонала и сумму настоящих выплат шоферам — объяснимо. Кому охота отдавать 34% от фонда оплаты труда, если устраивать людей на работу "по-белому"? Тем более, что деньги собираются с водителей наличными и жгут руки хозяев. Для того чтобы по-честному выдать зарплату, необходимо внести средства в банк, но, показав реальную прибыль, придется заплатить и налоги. И здесь уж частники - не дураки светить свои настоящие доходы, представляя в фискальные органы, мягко говоря, искаженные данные. По словам водителей, в Стерлитамаке один микроавтобус, находящийся в частных руках, за вычетом бензина, зарплаты водителю и техобслуживания, приносит владельцу не меньше 67 тысяч чистой прибыли в месяц. А если таких машин у нелегала сотня? По некоторым данным, во всей Башкирии частные перевозчики утаивают от налогообложения около 1 миллиарда рублей в год!
Партизаны в городе
На стерлитамакский рынок автоперевозок уфимские коммерсанты пришли на разработанные маршруты с готовой инфраструктурой, выбирая, естественно, самые прибыльные линии. В городе нелегалами дублируются не менее 30 направлений – есть утвержденный мэрией маршрут № 31, а частник крепит на лобовом стекле 21-й и едет по той же дороге. 32-й у нелегала становится 22-м, но схема маршрута от смены номера не меняется. А ведь рынок не резиновый, да и Стерлитамак не нуждается в таком количестве микроавтобусов – на «перенаселенной» линии начинается хаос.
Естественно, захватчикам наплевать, что те, кто выиграл для обслуживания эти маршруты в стерлитамакской мэрии, понесли определенные затраты, а теперь теряют доходы.
- Недобросовестные коммерсанты наносят существенный урон тем бизнесменам, которые соблюдают правила игры: содержат штат водителей, производственные помещения и техническое обслуживание, - уверен руководитель республиканского Госавтодорнадзора Сергей Мережко. – Добросовестный предприниматель, выполняя условия конкурса, целый день обслуживает тот или иной маршрут, даже когда пассажиров нет, и идет на определенные затраты, обслуживая социальные линии. А недобросовестные – выезжают только в часы пик на «прибыльные» маршруты, лишая средств честного бизнесмена. Такие перевозчики и задают тон на диком рынке, выводя людей в неправовое поле. Разве можно доверить дело, касающееся жизнедеятельности мегаполиса предпринимателям, интересы которых ограничиваются исключительно собственным карманом?
Кстати, подобная проблема существует и в столице Башкирии – в Уфе полностью дублируют друг друга не менее 44 утвержденных мэрией маршрутов.
Так, по дороге ДОК-ЦУМ ходят сразу шесть номеров автобусов - 282-й, 288-й, 226-й, 272-й, 245-й, 271-й, а 248-й и 217-й так или иначе повторяют этот путь. Маршрут от ДК УМПО до Шакши «закрывают» еще пять: 71-й, 35-й, 221-й, 225-й, 299-й и 291-й. И этот список можно продолжать. Борются за людей аж 16 автопредпринимателей на линии, ведущей из ДОКа в микрорайон «Белореченский». Еще 16 номеров автобусов едет от улицы Мушникова на железнодорожный вокзал, 12 перевозчиков соревнуются на маршруте «17 больница – Трикотажная фабрика», 11 фирм отнимают друг у друга пассажиров по дороге от автоцентра «ВАЗ» до ЦУМа, шесть - на линии «Иммунопрепарат – Больница № 21». И этот список можно продолжать.
При таком раскладе никто из перевозчиков никогда не сможет заработать достаточно денег, чтобы тратить их на развитие, обновлять автопарки и создавать ремонтные базы. Гораздо легче в борьбе за пассажира устраивать гонки на дорогах.
Но кому выгодно создавать дублирующие линии? Думается, ответ очевиден – чиновникам муниципалитетов, которым отдана на откуп разработка паспортов маршрутов. Возможно многим работникам мэрий в силу непрофессионализма, нежелания разбираться в отрасли, или вовсе из-за корыстной заинтересованности проще не замечать проблем на этом рынке.
Например, в Стерлитамаке фирма «Транспортник» выиграла в конкурсе всего три маршрута, но автобусы с опознавательными знаками этой компании можно увидеть на всех городских линиях. Кроме того, в этом году в городе появились сразу два новых маршрута – 39 и 44, которые на конкурс в мэрии не выставлялись и соответственно не могут считаться легальными. При этом обе этих линии почти на 80% дублируют существующие в городе маршруты, где работают честные автобизнесмены.
- Автоперевозками сегодня хотят заниматься все, - рассказывают в Стерлитамаке. – Даже союз ветеранов Афганистана решил войти в эту нишу. Каждый считает, что нет ничего проще – поставил автобус на линию и стриги купюры. А ведь автотранспортная деятельность весьма специфична – у нас же рискуют жизнями людей дилетанты.
И пока никто не задумывается, что «свободное предпринимательство» в итоге может ударить по жизням людей. Все-таки автобус – транспортное средство повышенной опасности, недаром же в Европе весьма тщательно подходят к выбору перевозчика, и чаще всего город обслуживает одна автотранспортная компания. Оно и понятно – такую фирму проще контролировать и жестко спрашивать с нее, если что. А вот в странах третьего мира на дорогах творится примерно то же самое, что на наших улицах – частные микроавтобусы мчатся так, как хотят и куда хотят.
Кто на дороге хозяин?
Существующие вне закона перевозчики гордо именуют себя союзом автопредпринимателей Уфы, но сегодня, по словам Сергея Мережко, «щупальцы» уфимских предпринимателей протянулись уже и в отдаленные города республики, где они устанавливают свои правила игры».
Причем нелегалы, отказываясь подчиняться законным требованиям, считают, что они выполняют «общественно значимую функцию», а их ни за что преследуют власть предержащие. Для того, чтобы распознавать собратьев, партизанящих на улицах Башкирии, члены союза украшают диски «ГАЗелей» звездами и ласково кличут друг друга «звездочками». Главные «звездуны» активно вербуют в свой автоклан новых членов, обещая юридическую поддержку всем нелегалам. Правда, не бесплатную. Но ведь союзу нужно на что-то жить, чтобы бороться за права притесняемых властями перевозчиков?
Не менее показательна и безнаказанность одного из деятелей «звездочек» Сергея Колесникова, выпустившего на улицы того же многострадального Стерлитамака не менее дюжины частных перевозчиков.
Сергей Колесников обладает лицензией на оказание услуг пассажироперевозок и надеется, что этого документа достаточно для того, чтобы перевозить людей. Он не участвует в конкурсах по распределению маршрутов, которые проводит и уфимская мэрия, считая их пустой формальностью. Сергей Петрович уверен, что право на труд ему гарантирует Конституция, а потому он отправляет своих водителей перевозить пассажиров куда угодно и на чем угодно, не заморачиваясь здоровьем шоферов и техническим состоянием машин.
Предприимчивый мужчина наштамповал доверчивым владельцам «ГАЗелей» путевые листы на право обслуживания стерлитамакских маршрутов и стал ждать дивиденды. За подобное нарушение закон предусматривает штраф в 100 рублей, зато г-н Колесников за каждую выданную путевку получал с водил, решивших подзаработать в чужом городе, как говорят, не меньше 1000 рублей.
А сами шоферы и не подозревали, что, получив бумажку от ИП Колесникова, они стали нарушителями вдвойне. Мало того, что «ГАЗели» не были допущены к обслуживанию стерлитамакских маршрутов по результатам конкурса муниципалитета, так еще и Госавтодорнадзор не выдавал им лицензионных карт, разрешающих оказывать транспортные услуги на конкретном автомобиле, а значит, частники не имели права вообще садиться за руль. Путевые листы, по ценности сравнимые с конфетными фантиками, быстро обнаружили местные инспекторы ГИБДД. Да что толку? Уфимский бизнесмен, который ради собственного кармана так легко поставил под угрозу жизнь и безопасность населения целого города, отделался легким испугом.
Фемида оштрафовала коммерсанта за это правонарушение на три тысячи(!) рублей, а Орджоникидзевский суд Уфы, куда обратились прокуроры, надеясь лишить Сергея Колесникова лицензии, и вовсе прекратил дело. Может, и прав был г-н Колесников, нагло заявляя в лицо гаишникам, что у него «все куплено»?
Недавно Арбитражный суд РБ, а впоследствии и высшие инстанции экономической Фемиды запретили машинам Сергея Колесникова выезжать на конкретные стерлитамакские маршруты, признав перевозочную деятельность уфимского предпринимателя незаконной. Тяжба против нелегала длилась не один год. Наконец, суд сделал вывод, что «осуществление пассажирских перевозок без соответствующего разрешения угрожает безопасности пассажиров и других участников дорожного движения». Но Сергей Павлович на следующий же день после решения суда зарегистрировал фирму на некоего Зарипова и вновь поехал по стрелитамакским маршрутам. Для того чтобы прижать к ногтю новую коммерческую автоструктуру, уйдет еще несколько лет судебных разбирательств.
Казалось бы, дикая ситуация — частному предпринимателю судом(!) запрещено выпускать на линию машины, а он, как ни в чем не бывало, каждый день заводит моторы и собирает дань с горожан. В любой цивилизованной стране тот, кто посмел бы игнорировать указания контролирующих органов, давно бы оказался за решеткой. И только у нас нахрапистые граждане легко попирают нормы закона.
Стой, старушка, в стороне!
Впрочем, г-н Колесников не одинок – свободные от навязываемых обществом формальностей извозчики давно стали головной болью и уфимских автоинспекторов. Это они создают пробки на столичных магистралях, выстраиваясь в пиковые часы в три ряда на остановках, это они паркуются на ночь в жилых дворах, это они высаживают людей посреди дороги и готовы утрамбовывать в свои машины пассажиров, как сельдей в бочку.
- Пока мы не начнем лишать таких горе-предпринимателей лицензий, ничего не изменится, - уверены чиновники.
Однако, оказывается и отказать авторазбойникам в разрешительных документах – тоже непростая задача. Сотрудники Госавтодорнадзора добились дисквалификации нескольких перевозчиков в суде, однако судебные приставы отказываются выполнять решения Фемиды.
- А как мы должны это делать? – разводят руками в УФССП по РБ. – Дисквалификация перевозчика в законе не прописана.
Получается замкнутый круг. Пока контролирующие и надзирающие ведомства ходят с исковыми заявлениями, перевозчики калечат людей.
Между тем, в Казани сумели навести порядок на рынке автоперевозок – все органы власти объединились и заставили соблюдать требования безопасности коммерсантов.
- Любым властям нетрудно запретить «ГАЗелям» передвигаться по городским улицам, потому что существует российская нормативная база, регулирующая этот вопрос, - объяснил нам заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Азат Галиахметов. - «ГАЗель» как транспортное средство не сертифицировано для междугородних перевозок, не имеет разрешения органов госстандарта РФ, а потому не имеет права передвигаться на регулярных маршрутах. И если высокие чины в органах власти и полиции не считают нужным ориентироваться на законодательство, значит, есть особая причина для такой слепоты. Кроме того, федеральный закон дает право муниципалитетам самим определять типы, марки и количество подвижного состава, который станет обслуживать горожан. Если глава местной администрации принимает решение, что по городу будут передвигаться только вместительные автобусы, то он, законодательно закрепив этот документ, обязан сделать все, чтобы другие типы машин близко не подъезжали к остановкам. А для тех, кто игнорирует закон, создавать невыносимую и нетерпимую обстановку совместно со всеми контролирующими ведомствами. В Татарстане такая система действует.
По словам г-на Галиахметова, в Татарстане принят республиканский «транспортный» закон, строго регламентирующий деятельность перевозчиков. Кроме того, в регионе создали еще 18 подзаконных актов, «которые работают».
- Эта сфера экономики жестко регулируется, - рассказывает Азат Агтасович. - В республике мы строго спрашиваем с тех, кто берется оказывать населению небезопасную услугу. Работаем в тесной связи со всеми контролирующими и надзирающими органами – ГАИ, Роспотребнадзором, прокуратурой, Росавтодорнадзором и многими другими, которые могут потребовать с автопредпринимателей соблюдения республиканских нормативных документов. Нарушители отлично понимают, что в любой момент могут уйти с этого рынка, если не станут соблюдать цивилизованные правила игры.
Впрочем, Азат Галиахметов знает, о чем говорит. Два года назад власти Татарстана сумели убрать со своих улиц не приспособленные для городских перевозок «ГАЗели».
- Ни в одной стране мира государство не отдает своих граждан на откуп коммерсантам, - объясняет г-н Галиахметов. - Правительство Татарстана нам поставило четкую задачу: построить эффективную систему госуправления, которая в конечном итоге заставила эту сферу бесперебойно работать.
Генералы в полицейских погонах отчитываются на различных совещаниях о том, сколько человек погибает в автоавариях, но властям не приходит в голову, что эту ситуацию легко изменить, если привести в порядок рынок пассажироперевозок, где 40% аварий случаются из-за неподготовленных к сложному движению водителей маршруток. Стоит создать определенные условия, и бомбилы покинут рынок сами. Контроль за безопасностью своих граждан - прямая обязанность государства.
Халил БИКБОВ.