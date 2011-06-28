В Стерлитамаке рынок автоперевозок захватывают нелегалы

Казалось бы, если государство позволяет частникам зарабатывать на рынке перевозок так, как они пожелают, почему бы коммерсантам не отблагодарить власти честно выплачиваемыми налогами? Но не желающие исполнять законные требования, если и зарегистрированы в налоговой инспекции, то как индивидуальные предприниматели, не имеющие ни сотрудников в штате, ни доходов. Понятно, что львиная доля работников стерлитамакского рынка перевозок не только нигде не зарегистрирована, но и получает жалованье по-черному. Вряд ли водители станут горбатиться на владельца "ГАЗелек" за смешные деньги, значит, большая часть людей, трудящихся на благо собственников машин, не заработает пособие по старости. Ни одна из маршруток, загрязняющих город, не числится на балансе частных контор, а значит, никто не взимает с них транспортный налог. Почему автопредприниматели скрывают истинное количество обслуживающего их персонала и сумму настоящих выплат шоферам — объяснимо. Кому охота отдавать 34% от фонда оплаты труда, если устраивать людей на работу "по-белому"? Тем более, что деньги собираются с водителей наличными и жгут руки хозяев. Для того чтобы по-честному выдать зарплату, необходимо внести средства в банк, но, показав реальную прибыль, придется заплатить и налоги. И здесь уж частники - не дураки светить свои настоящие доходы, представляя в фискальные органы, мягко говоря, искаженные данные. По словам водителей, в Стерлитамаке один микроавтобус, находящийся в частных руках, за вычетом бензина, зарплаты водителю и техобслуживания, приносит владельцу не меньше 67 тысяч чистой прибыли в месяц. А если таких машин у нелегала сотня? По некоторым данным, во всей Башкирии частные перевозчики утаивают от налогообложения около 1 миллиарда рублей в год!