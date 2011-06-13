Капова пещера получит особую охрану, если станет объектом наследия «Юнеско»

Заповедник «Шульган-таш» в Бурзянском районе Башкирии, где расположена знаменитая карстовая Капова пещера, возможно, войдет в список всемирного наследия «Юнеско». Это позволит не только сохранить пещеру, но и даст возможность посещать ее туристам. В Каповой пещере в 1959 году были обнаружены рисунки древних людей эпохи палеолита, которым не менее 15 тысяч лет. Ранее, до того, как было сделано это открытие на территории Башкортостана, считалось, что кроманьонцы жили только в Западной Европе.