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Капова пещера получит особую охрану, если станет объектом наследия «Юнеско»

14 июня 2011, 01:50
Заповедник «Шульган-таш» в Бурзянском районе Башкирии, где расположена знаменитая карстовая Капова пещера, возможно, войдет в список всемирного наследия «Юнеско». Это позволит не только сохранить пещеру, но и даст возможность посещать ее туристам. В Каповой пещере в 1959 году были обнаружены рисунки древних людей эпохи палеолита, которым не менее 15 тысяч лет. Ранее, до того, как было сделано это открытие на территории Башкортостана, считалось, что кроманьонцы жили только в Западной Европе.

Капова пещера – уникальный памятник природы, правительство республики внесло заявку в номинацию «культурный ландшафт» предварительного списка всемирного наследия «Юнеско». Для того, чтобы пещера стала объектом культурного наследия, потребуется соблюсти все требования, которые предъявляются номинантам, а сама процедура включения может занять несколько лет.

Кроме того, в Кабмине РБ намерено создать близ пещеры «Шульган-таш» всероссийский научный центр по изучению этого природного раритета, а также открыть здесь туристический комплекс «Мурат Тугай» с музеем и заповедником, который получит особую охрану.

Ранее министерство природопользования и экологии России выделило более одного миллиона рублей на монтаж технических средств охраны знаменитой Каповой пещеры – 16 видеокамер и датчиков, срабатывающих на удары, свет и тепло. Видео и звуковые сигналы выносятся на мониторы, установленные в помещении вахтовой охраны госинспекторов.

По данным работников государственного заповедника «Шульган-таш», в последнее время участились случаи попыток несанкционированных проникновений в пещеру. Есть подозрения, что в пещеру наведываются так называемые "черные археологи". А местные жители приходят за грунтом и водорослями, считая, что они способны исцелить от болезней. Возрастает опасность, что вместе с выносимым грунтом исчезнут редкие артефакты.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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