Алешина, по всей видимости, сменит Ахметханов

Игорь Алешин возглавлял башкирское министерство внутренних дел чуть более двух с половиной лет. Он был назначен на должность президентским указом 28 ноября 2008 года. Появление в кресле главного милиционера республики молодого руководителя уже тогда эксперты рассматривали как стартовую площадку для дальнейшего роста г-на Алешина, проводя аналогию с бывшим прокурором РБ Александром Коноваловым.
Любопытно, что представлял Игоря Алешина личному составу министерства Михаил Суходольский, сегодня освобожденный от должности первого замминистра внутренних дел РФ и занявший должность начальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Другое совпадение, на которое сегодня обращают внимание наблюдатели, после отставки Рафаила Диваева исполняющим обязанности главы башкирского МВД на непродолжительное время стал Артур Ахметханов, который впоследствии в день назначения Игоря Алешина возглавил северо-осетинское МВД. Сейчас практически никто не сомневается, что г-н Ахметханов станет преемником г-на Алешина. Дело только за президентским указом. Пока же исполнять обязанности министра внутренних дел республики станет замглавы МВД по РБ Александр Овчинников.
Глава МВД России Рашид Нургалиев, комментируя последние назначения в министерстве, назвал Игоря Алешина «профессионалом, имеющим большой опыт работы», и способным «решать поставленные задачи».
В свою очередь новоиспеченный замглавы МВД РФ Игорь Алешин признался «МКС», что узнал о своем назначении из теленовостей, что стало для него «полной неожиданностью». При этом он заметил, что его «круг должностных обязанностей пока не определен», и предположил, что об этом станет известно в воскресенье.