Алешина, по всей видимости, сменит Ахметханов

В свою очередь новоиспеченный замглавы МВД РФ Игорь Алешин признался «МКС», что узнал о своем назначении из теленовостей, что стало для него «полной неожиданностью». При этом он заметил, что его «круг должностных обязанностей пока не определен», и предположил, что об этом станет известно в воскресенье.