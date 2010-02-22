Уфимские любители волейбола попали в сети

- Не понимаю, почему я должна отдавать деньги за организацию турнира, – говорит капитан волейбольной команды «Улыбка» 50-летняя Татьяна Горностаева. - Если у организаторов Чемпионата нет денег на состязания – не проводите их! Это будет честно. А перекладывать затраты по организации соревнований на тех, для кого волейбол – последняя отдушина – нечестно. Надо понимать, что не у каждого из нас есть деньги. Например, в нашей команде играют учителя и пенсионеры – ну разве есть у них хотя бы лишний рубль? До этого мы десять лет играли в волейбол, защищали честь Уфы. В прошлом году на Чемпионате России наша команда завоевала третье место! Но в этом году мы не можем попасть на турнир потому, что в нашей команде нет ни обеспеченных людей, ни спонсора. Но оно и понятно, ведь мы – любители, а не клуб профессионалов.