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Posted 21 февраля 2010, 22:37

Published 21 февраля 2010, 22:37

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Уфимские любители волейбола попали в сети

21 февраля 2010, 22:37
На прошлой неделе в столице Башкирии стартовал Чемпионат Уфы по волейболу. Но если в 2009-м году участие в нем приняли почти 90 мужских и женских команд, то сейчас желание побороться за Кубок выказали лишь 17 мужских и 8 женских команд. Чем объяснить то, что волейбол так резко потерял популярность в нашем городе всего за год? Оказалось, что в уфимской федерации волейбола разразился скандал из-за вступительных взносов. Впервые организаторы турнира решили провести Чемпионат за счет самих любителей этого вида спорта. Но многим такое решение не пришлось по душе.

- Не понимаю, почему я должна отдавать деньги за организацию турнира, – говорит капитан волейбольной команды «Улыбка» 50-летняя Татьяна Горностаева. - Если у организаторов Чемпионата нет денег на состязания – не проводите их! Это будет честно. А перекладывать затраты по организации соревнований на тех, для кого волейбол – последняя отдушина – нечестно. Надо понимать, что не у каждого из нас есть деньги. Например, в нашей команде играют учителя и пенсионеры – ну разве есть у них хотя бы лишний рубль? До этого мы десять лет играли в волейбол, защищали честь Уфы. В прошлом году на Чемпионате России наша команда завоевала третье место! Но в этом году мы не можем попасть на турнир потому, что в нашей команде нет ни обеспеченных людей, ни спонсора. Но оно и понятно, ведь мы – любители, а не клуб профессионалов.

- Раньше никто не собирал деньги с участников волейбольного турнира, - говорит другая волейболистка – Наталья Токарева. - На развитие массовых видов спорта всегда выделялись средства и республиканскими, и городскими властями. Поэтому ситуация вызывает у нас недоверие. Нам кажется, что этими деньгами будут распоряжаться не по назначению.

Исполнительный директор Федерации волейбола республики Радик Каримов считает, что волейболисты-любители просто избалованы.

- Сборы на организацию турниров давно стали нормой в Федерации футбола и баскетбола, и никто не возмущается, - отмечает он. - Мы просто хотим поднять уровень наших чемпионатов на достойный уровень! Сколько можно проводить игры в школьных залах? Мы хотим арендовать нормальный спортзал, покупать хорошие призы победителям, создать достойные условия для участников турнира. Им нужен душ, хорошие мячи, сетки! Все это требует денег, а где их взять?

По словам Каримова, речь идет о небольшой сумме. Так, мужским командам предложили скинуться по десять тысяч рублей, женским – по пять.

- Необходимо учитывать, что в каждой команде по шесть человек, а в рамках турнира им предстоит сыграть по три-четыре игры, – говорит Каримов. - Учитывая недовольство со стороны участников турнира, мы уменьшили сумму в два раза, но они все равно возмущаются.

В Федерации заявляют, что проблема будет решена. И тем, кто придумал собирать деньги, удастся найти общий язык и выход из сложившейся ситуации. Возможно, что наряду с платной федерацией волейбола будет создана альтернативная - бесплатная.

Руслан РАХИМОВ.

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