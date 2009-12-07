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Вице-мэр Салавата стал подпольным миллионером, собирая дань с бизнесменов

7 декабря 2009, 03:05
На днях в Верховном суде Башкирии начнется рассмотрение уголовного дела против бывшего замглавы администрации Салавата 40-летнего Роберта Гильфанова, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере – миллиона рублей. Чиновник, курировавший строительство, потребовал 10 миллионов рублей от одной из фирм, рассчитывавшей получить средства на капитальный ремонт домов из фонда содействия реформированию ЖКХ. Подсудимый своей вины не признает и уверяет, что деньги потребовались «московским кураторам», которые и обязали его собирать мзду с предпринимателей, получающих бюджетные перечисления. Если Фемида признает Роберта Линуровича виновным, он может отправиться за решетку на 12 лет.

Напомним, по роду своей службы г-н Гильфанов курировал перечисления строительным организациям, участвующим в адресной программе, и решил не пропускать мимо финансовый поток. Деньги поступали на счета салаватской администрации, а уже оттуда направлялись строительным фирмам, непосредственно занимавшихся ремонтом и прошедших конкурс на участие в федеральной программе. Роберт Гильфанов требовал от руководителей коммерческих организаций за получение госзаказа восьми процентов от выделенных средств «за содействие». Так, в мае и июне на счет строительной фирмы "Башстройиндустрия" на исполнение капитального ремонта салаватских домов поступило около 275 миллионов рублей и замглавы приготовился обогатиться на 22 миллиона, потом снизив сумму «подати» до 10 миллионов целковых. Чиновник уверял владельца фирмы, что в случае «неуплаты долга», деньги поступят другой строительной конторе. Предприниматель, не выдержав прессинга, обратился за помощью в правоохранительные органы. Бизнесмен объяснил вымогателю, что большей суммой в наличных банкнотах не обладает и пока передает лишь небольшую часть в размере одного миллиона рублей. Правда, государственный муж решил перестраховаться и велел коммерсанту отдать вожделенную сумму человеку, которому чиновник безмерно доверял. Посредник сначала занес мешок денег в соседскую квартиру, а потом, вероятно, когда Роберт Линурович убедился, что «хвоста» за ним нет, попросил 14-летнюю дочку принести от соседей дорогой «подарок». Учитывая, с каким тщанием обставлялась передача купюр, понятно, что подобная «доставка» осуществлялась не в первый раз.

Но как только школьница принесла заветный мешок, оперативники ворвались в квартиру чиновника, где их ждал неожиданный сюрприз. Кроме помеченных денег чекисты обнаружили еще свыше 16 миллионов рублей. У незадачливого госслужащего 10 миллионов рублей и 193 тысячи долларов хранились в коробках из-под обуви. Для протоколирования наличности деньги пришлось раскладывать на огромной двуспальной кровати.

Как полагают следователи, чиновник поставил на поток получение «откатов» за распределение средств на капитальный ремонт многоквартирных домов и не удивительно, что он оказался подпольным миллионером. Опасаясь за сохранность денег, г-н Гильфанов даже вынужден был приобрести в магазине обычный в метр высотой металлический сейф, который диссонансом смотрелся среди богатой обстановки его квартиры.

По мнению следователей, к рукам чиновника муниципалитета, прежде чем он отправился за решетку, «прилипали» огромные суммы.

Рассказывают, что своей обеспеченности вице-мэр особо и не скрывал. Он не только вольготно устроился в родном Салавате, но и имел квартиры в Уфе и Москве. В администрацию города Роберт Гильфанов пришел еще в 2000 году, сначала потрудившись начальником инспекции государственного архитектурно-строительного надзора, а потом, спустя шесть лет, получив пост вице-мэра, отвечающего за строительство и жизнеобеспечение города. Учитывая, что чиновник курировал строительную отрасль достаточно долгое время, наработал определенные связи и опыт, нетрудно предположить, что Роберт Линурович отлично изучил все возможные способы добывания денег в подведомственной ему «епархии». По словам коллег Гильфанова, он зарекомендовал себя «эффективным» менеджером. Теперь выясняется, что оборотистый чиновник в первую очередь работал на собственный карман.

Суд над госслужащим, пойманным на столь весомой взятке, позволяет предположить, что коррумпированность муниципалитетов на самом деле в разы выше, чем полагают обыватели.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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