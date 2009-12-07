Вице-мэр Салавата стал подпольным миллионером, собирая дань с бизнесменов

Напомним, по роду своей службы г-н Гильфанов курировал перечисления строительным организациям, участвующим в адресной программе, и решил не пропускать мимо финансовый поток. Деньги поступали на счета салаватской администрации, а уже оттуда направлялись строительным фирмам, непосредственно занимавшихся ремонтом и прошедших конкурс на участие в федеральной программе. Роберт Гильфанов требовал от руководителей коммерческих организаций за получение госзаказа восьми процентов от выделенных средств «за содействие». Так, в мае и июне на счет строительной фирмы "Башстройиндустрия" на исполнение капитального ремонта салаватских домов поступило около 275 миллионов рублей и замглавы приготовился обогатиться на 22 миллиона, потом снизив сумму «подати» до 10 миллионов целковых. Чиновник уверял владельца фирмы, что в случае «неуплаты долга», деньги поступят другой строительной конторе. Предприниматель, не выдержав прессинга, обратился за помощью в правоохранительные органы. Бизнесмен объяснил вымогателю, что большей суммой в наличных банкнотах не обладает и пока передает лишь небольшую часть в размере одного миллиона рублей. Правда, государственный муж решил перестраховаться и велел коммерсанту отдать вожделенную сумму человеку, которому чиновник безмерно доверял. Посредник сначала занес мешок денег в соседскую квартиру, а потом, вероятно, когда Роберт Линурович убедился, что «хвоста» за ним нет, попросил 14-летнюю дочку принести от соседей дорогой «подарок». Учитывая, с каким тщанием обставлялась передача купюр, понятно, что подобная «доставка» осуществлялась не в первый раз.