Свиная зараза уложила 19 человек, а подцепить сезонный вирус могут 800 тысяч жителей РБ

В Уфе порог эпидемии превышен в 4,3 раза, такая же картина еще на 35 территориях Башкирии, в том числе в Белебее, Стерлитамаке, Нефтекамске, Иглинском, Салаватском и Чишминском районах. 60 процентов заболевших – дети, причем, только третья часть слегших с температурой ребятишек были привиты от гриппа. Восемь несчастных уже скончались от постгриппозных осложнений.
А, по словам медиков, рост заболеваемости еще впереди.
Как рассказал «МКС» главный санитарный врач РБ Роберт Такаев, в Башкортостане решили временно запретить массовые мероприятия, а в случае, если отмена зрелищ невозможна, зрителям рекомендовано надевать марлевые повязки. Руководители предприятий обязаны следить за тем, чтобы все контактирующие с людьми работники были облачены в защитные маски.
Любопытно, что респираторы и марлевые повязки в ноябре стали самым дефицитным товаром, причем поставляют эти простенькие средства индивидуальной защиты в Россию из Китая.
Во всех лечебных учреждениях ставят дополнительные койки для лечения поступающих больных гриппом и ОРВИ, а противогриппозными прививками планируется охватить 30-40% населения.
Тем не менее главный санитарный врач Башкирии счел нужным отметить:
- Специалисты Роспотребнадзора выявили, что не во всех лечебно-профилактических учреждениях Башкирии организованы раздельный прием больных, отсутствуют инфекционные отделения и койки для инфекционных больных. До настоящего времени в аптечной сети не появились в продаже средства индивидуальной защиты, недостаточно средств для лечения гриппа и ОРВИ.
По словам главного санитарного врача Башкирии, по существующему законодательству, проведение внеплановых проверок ограничено и может быть состояться только после согласования с прокуратурой республики Башкортостан. Роспотребнадзор будет обращаться в прокуратуру республики с вопросом об оказании содействия в проведении внеплановых надзорных мероприятий в период эпидемии гриппа.
Между тем, аптечные сети действительно оказались не готовы к захлестнувшей фармацевтический рынок волне спроса на противопростудные средства. Из аптек исчезли арбидол, интерферон и оксолиновая мазь, несмотря на ежемесячный мониторинг Росздравнадзора. Исчезают запасы антивирусных препаратов и с аптечных складов в Уфе. Нет лекарств в аптеках в Альшеевском, Абзелиловском, Буздякском, Аургазинском районах, а также в Салавате, Октябрьском и Благовещенске.
По прогнозу медиков из республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, занимающихся расчетами распространения вирусов, в 2009 году могут заболеть гриппом 20% населения Башкирии, то есть каждый пятый, а нуждаться в госпитализации станут 10%. И пока число заболевших очень далеко от этого страшного прогноза. Но если результаты расчетов аналитиков сбудутся, республике понадобится около миллиона упаковок арбидола, 21000 интерферона и 85000 ингавирина. На сегодняшний день в регионе имеется запас чуть более 56 тысяч упаковок арбидола, 903 упаковки тамифлю, 428 упаковок ингавирина, интерферонов – три тысячи. Капля в море, если регион ждет пандемия.
Г-н Такаев призвал жителей Башкирии воздержаться от поездок за рубеж и в другие субъекты РФ.
Напомним, в Уфе уже скончался от свиного гриппа 25-летний помощник машиниста, часто выезжавший за пределы республики.
Валентин ОРЛОВ.