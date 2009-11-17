Свиная зараза уложила 19 человек, а подцепить сезонный вирус могут 800 тысяч жителей РБ

По прогнозу медиков из республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, занимающихся расчетами распространения вирусов, в 2009 году могут заболеть гриппом 20% населения Башкирии, то есть каждый пятый, а нуждаться в госпитализации станут 10%. И пока число заболевших очень далеко от этого страшного прогноза. Но если результаты расчетов аналитиков сбудутся, республике понадобится около миллиона упаковок арбидола, 21000 интерферона и 85000 ингавирина. На сегодняшний день в регионе имеется запас чуть более 56 тысяч упаковок арбидола, 903 упаковки тамифлю, 428 упаковок ингавирина, интерферонов – три тысячи. Капля в море, если регион ждет пандемия.