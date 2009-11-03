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Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе поднимется до девяти рублей

4 ноября 2009, 00:23
С 1 декабря в Уфе с 7 до 9 рублей в Уфе возрастет стоимость проезда в электротранспорте. Пойти на непопулярный шаг повышения тарифов городские власти вынудили дорожающие энергоносители и растущие убытки трамвайных и троллейбусных перевозок. С января по сентябрь этого года услугами электротранспорта воспользовались 61,5 миллионов человек, заплативших за проезд 337 миллионов рублей.

При этом доходность одной поездки составила 3,8 рубля, а себестоимость – 9,6, то есть прямые расходы в два с половиной раза превысили заработки электротранспортников.

- Убыточность МУЭТа объясняется сразу несколькими факторами, - говорит первый заместитель главы администрации Уфы Ирек Ялалов. - Во-первых, в столице Башкирии до сих пор сохраняется одна из самых низких в стране стоимость проезда в электротранспорте. Для сравнения, в Оренбурге и Ульяновске одна поездка стоит - 8 рублей, в Нижнем Новгороде и Чебоксарах – 9, Казани – десять, в Самаре и Перми – 12 рублей. Во-вторых, реконструкция трамвайных путей требует больших капвложений, а федеральный центр далеко не всегда своевременно перечисляет компенсационные средства за проезд льготников. Но главное, из-за демонтажа рельсов и контактных сетей охват города трамвайным и троллейбусным сообщением в последние годы заметно снижается.

Вероятно, в ближайшие годы городские власти будут вынуждены принимать меры по дальнейшему снижению убытков электротранспорта и отмены наиболее нерентабельных трамвайных и троллейбусных маршрутов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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