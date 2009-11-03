Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе поднимется до девяти рублей

- Убыточность МУЭТа объясняется сразу несколькими факторами, - говорит первый заместитель главы администрации Уфы Ирек Ялалов. - Во-первых, в столице Башкирии до сих пор сохраняется одна из самых низких в стране стоимость проезда в электротранспорте. Для сравнения, в Оренбурге и Ульяновске одна поездка стоит - 8 рублей, в Нижнем Новгороде и Чебоксарах – 9, Казани – десять, в Самаре и Перми – 12 рублей. Во-вторых, реконструкция трамвайных путей требует больших капвложений, а федеральный центр далеко не всегда своевременно перечисляет компенсационные средства за проезд льготников. Но главное, из-за демонтажа рельсов и контактных сетей охват города трамвайным и троллейбусным сообщением в последние годы заметно снижается.