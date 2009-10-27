Шашни с шашками. Принцесса интеллектуальной игры метит в министры

- В 2000 году в Минске проходил открытый международный турнир. Я очень боялась выступать, поэтому ошибки делала, в первую очередь, из-за волнения. Потом были уже поездки в европейские страны: Польшу, Францию, Голландию. Впервые на чемпионате мира среди девушек я участвовала как раз в Нидерландах. Жили в небольшом городке, но впечатлений от той поездки осталось очень много. Поразили чистые дороги и улицы. Но больше всего удивили люди. Я выхожу на улицу, а навстречу едет, например, семья на велосипедах, и они все до одного со мной, незнакомым человеком, здороваются. Культура общения там другая. Два года назад я выиграла турнир во Франции. В Лувре я осуществила детскую мечту – увидела Джоконду. Мне она представлялась очень большой, но она оказалась маленькой. Позже мой тренер сказал, что именно улыбка Моны Лизы меня и вдохновила на победу во Франции.