Шашни с шашками. Принцесса интеллектуальной игры метит в министры

Улыбка Джоконды
Сама Абдуллина хорошо помнит тот день, когда Юрий Владимирович, придя в класс, поставил простую позицию на обычной шашечной доске, а она должна была найти правильное решение.
- Я начинала играть дома с отцом еще в дошкольном возрасте. Папа купил шашки, потом тренер заметил меня в школе. Так и началось мое увлечение этим видом спорта. Позже стала на соревнованиях участвовать – появился настоящий интерес.
- Расскажи про своих родителей.
- Это простые люди. Работают на заводе в Ишимбае. Есть у меня еще братишка Айрат, в шестой класс перешел. Тоже шашками увлекается, но скорее из-за того, что ленивый и другими видами спорта не хочет заниматься.
- Тебе по душе больше международные или русские шашки?
- Международные, там и правила жестче. Например, мобильные телефоны по регламенту должны быть выключены. За пользование сотовым телефоном - автоматическое поражение! В России таких требований нет, но вот в последнее время стало и у нас с этим построже.
- Необходима такая дисциплина?
- Да. Стоит обращать внимания на все, что мешает развитию нашего вида спорта. Мобильные телефоны, я считаю, шашкам не нужны.
- Олеся, и все же, почему именно шашки?
- По большому счету волею случая. Просто в Ишимбае у нас был урок шашек, вот и заинтересовалась. Как-то хотела шашки оставить, но папа сказал: «Бросишь – будешь под лестницей спать». Ишимбай – маленький городок, и шашки – наш конек.
- А почему там шашки так популярны?
- Может быть из-за того, что природа у нас такая хорошая. Люди умные вырастают, – улыбается Олеся. - В Ишимбае действительно очень много талантливых шашистов. В Уфе их гораздо меньше.
На взрослых чемпионатах Олеся играет с двенадцати лет.
- Но в последнее время что-то не получается попасть на первенства России. Уже два года не участвую. Просто в отечественных шашках - лично-командный турнир, по его итогам надо попасть в первые шесть мест, чтобы отобраться, либо выиграть «молодежку».
- Помнишь первое международное соревнование?
- В 2000 году в Минске проходил открытый международный турнир. Я очень боялась выступать, поэтому ошибки делала, в первую очередь, из-за волнения. Потом были уже поездки в европейские страны: Польшу, Францию, Голландию. Впервые на чемпионате мира среди девушек я участвовала как раз в Нидерландах. Жили в небольшом городке, но впечатлений от той поездки осталось очень много. Поразили чистые дороги и улицы. Но больше всего удивили люди. Я выхожу на улицу, а навстречу едет, например, семья на велосипедах, и они все до одного со мной, незнакомым человеком, здороваются. Культура общения там другая. Два года назад я выиграла турнир во Франции. В Лувре я осуществила детскую мечту – увидела Джоконду. Мне она представлялась очень большой, но она оказалась маленькой. Позже мой тренер сказал, что именно улыбка Моны Лизы меня и вдохновила на победу во Франции.
- В Китае на I Всемирных интеллектуальных играх было тяжело?
- Сразу скажу, что это были первые в своем роде соревнования. Назывались они Интеллектиада и проходили прошлой осенью. Шашки, шахматы, игра го и бридж – там основные виды спорта. Ее уровень оказался очень высок – присутствовали представители более ста государств, а у шашистов было заявлено 57 стран.
Наполеоновские планы
- А ты в шахматы пробовала играть?
- Да, мой двоюродный брат как-то пытался меня научить правилам игры в шахматы, но я так и не разобралась. Вообще, мне очень не нравится, когда кто-нибудь задает вопрос: почему шашки, а не шахматы? В шашках только на первый взгляд проще. Просчитывать ходы в шашках сложнее, чем в шахматах.
- Не обидно, когда шашками играют в распространенную в народе игру «Чапаевцы», родственную бильярду?
- Не скажу, что обидно. По крайней мере, я не сталкиваюсь с такими людьми. Сейчас народ стал интеллигентнее.
- Россию можно назвать страной, задающей тон в шашках?
- Безусловно. Среди мужчин большинство чемпионов мира у нас живут – это Шварцман, Георгиев, Чижов. Наша Тамара Тансыккужина. Еще из ведущих стран можно выделить Голландию.
- А тот же Китай?
- Они пока не так сильны. За год до их Интеллектиады китайцы приезжали в Башкирию и учились у нас, смотрели, как организуют шашечных турниров. Но я думаю, что вскоре и спортсмены из Поднебесной станут показывать высокие результаты.
- В хоккее, футболе упор делается на физическую подготовку. А что в шашках главное?
- За месяц-полтора до начала какого-то важного турнира я начинаю решать комбинации. Самое главное в подготовке – набить руку, поддерживать себя в хорошем игровом тонусе. В шашках действительно важна не только умственная, но и физическая подготовка. Кто-то предпочитает бегать, а я недавно открыла для себя боевое искусство – ушу. А бегать мне совсем не лень – просто неинтересно. А в ушу два часа в день позанимаешься и чувствуешь себя в тонусе, что-то новое узнаешь.
- Не так давно Тамара Тансыккужина давала в Уфе мастер-класс по сеансу одновременной игры. Ты пробовала подобные встречи?
- Конечно. Мы даже как-то ездили по Башкирии – давали сеансы одновременной игры для всех желающих. Взрослые не могли обыграть меня, маленькую девочку. А еще у нас в клубе есть Айнур Шабаков, так он и вовсе вслепую играл уже в девять лет. И ведь выигрывал!
- Сколько у тебя может продлиться тренировочный день?
- Чтобы был результат, лучше заниматься часа четыре.
- На личную жизнь есть время?
- В принципе, остается.
- Самую первую и самую запоминающуюся победу можешь назвать?
- Я всегда хотела выиграть чемпионат Башкирии среди женщин. У нас у всех на устах Мишина, Георгиева, Тансыккужина. Захотелось и мне встать в один ряд с ними и, наконец, в январе 2007 года я этот турнир все-таки выиграла. Была очень рада.
- С Тансыккужиной часто играете?
- Отмечу, что на турнирах мы с ней встречаемся много, а вот на тренировках очень редко. Что касается статистики встреч, то тут так: либо ничья, либо я ей проигрываю. На тех же чемпионатах Европы среди женщин я ей пока уступаю. Тамара Тансыккужина в шашках королева.
- Бывало, что хотелось навсегда бросить шашечный спорт и заняться чем-нибудь другим?
- Такое было в подростковом возрасте. Но, к счастью, тут же приходило понимание, что кроме шашек я ничем и не смогу заняться. Сейчас учусь в Башкирском институте физической культуры, и теперь я окончательно решила, кем хочу быть. С шашками у меня связаны наполеоновские планы.
- Поделишься ими?
- Например, я бы хотела попасть в Министерство спорта, туризма и молодежной политики нашей республики. Для начала…
Андрей ЛОПАТА.
Юрий Черток: «Олеся обыгрывает высокорейтинговых взрослых шашисток»
- Так получилось, что когда мы проводили набор перспективных игроков, встретили Олесю, - вспоминает наставник Абдуллиной Юрий Черток. - Я с начинающими тогда не работал, поэтому она стала заниматься у нашего тренера – Александра Мельникова. Два года назад, как только стала выступать за команду мастеров, пришла ко мне. Олеся - один из двух наших игроков, которых мы вели с первого класса. С ней мы связываем большое будущее – об этом говорят и результаты: она сейчас действующая чемпионка мира среди юниорок и способна обыгрывать шашисток, которые и старше ее по возрасту, и выше по рейтингу.
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