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Охота с подвохом. Рыба ищет, где глубже, а человек - где рыба

13 октября 2009, 23:57
На минувшей неделе на озере Кандры-Куль прошел открытый чемпионат Уфы по подводной рыбалке. Поохотиться на щуку, леща, линя и сига приехали удильщики не только из столицы Башкирии, но и Екатеринбурга, Перми – всего 53 подводных охотника или «подвоха», как они сами себя предпочитают называть. Самой крупной их добычей стала щука в 2,5 кг.

Местом для охоты Кандры-Куль выбрали не случайно: вода здесь прозрачная - местами видимость до восьми метров, и водится много разных видов рыбы. У каждой из них свои повадки. И тем интереснее охота. Щука, например, любит прятаться в траве. Завидев опасность, она скрывается в подводных кустах, но далеко не уплывает. Любит держать свою территорию под контролем. На том и попадается. Опытный охотник, спугнув щуку, устраивает засаду неподалеку. Рано или поздно хищница высунет свою морду, чтобы разведать ситуацию. Вот в этот момент нужно успеть выстрелить из подводного ружья гарпуном, который летит со скоростью 10 метров в секунду. Если пронзить рыбу не удалось, придется начинать охоту заново.

Карпа или сазана подводные охотники вычисляют по мутной воде. Рыбы выискивают на дне корм и не замечают опасности. У сига интересна манера плавания: он передвигается резкими бросками то влево, то вправо, но между движениями на секунду зависает. Это и есть лучшее время для выстрела.

Подводная охота пока еще малораспространенный, но набирающий популярность вид активного отдыха в республике.

- За три года существования клуба число его участников выросло с трех до четырехсот человек, - отмечает председатель федерации подводных охотников РБ Александр Радзюк. - Существует деление любителей подводного мира на охотников и дайверов. Первые плавают с трубкой и в маске. Большую часть времени они проводят на поверхности воды, высматривая добычу. На дно погружаются в редких случаях и ненадолго: практически только ради выстрела. Дайверы – это подводники с аквалангами. Они почти все время проводят на глубине, но в основном просто изучают местные красоты. Охотиться с аквалангом, кажется, было бы проще – больше свободы. Но рыба пугается больших баллонов за спиной. Кроме того, с ними легко запутаться в зарослях травы. Да и запаса кислорода в баллонах хватает максимум на два часа, в то время как охота может длиться раза в четыре дольше.

Увлечение подводной охотой считается элитарным видом отдыха. Слишком дорого стоит входной билет.

- Деньги за вступление в клуб мы не берем, но каждый подвох должен иметь как минимум неопреновый костюм, подводное ружье, ласты и маску.

Минимальная цена комплекта - от тридцати тысяч рублей. Максимальную озвучить трудно: только специальные часы могут стоить 15 тысяч рублей. Особо увлеченные покупают мощные подводные фонари, ножи, чтобы резать браконьерские сети, если в них запутаешься, ласты - более жесткие для реки и более мягкие для озера, где нет течения и несколько гидрокостюмов.

Неопреновая одежда подвоха различается толщиной покроя: от трех до 12 миллиметров. Чем толще ткань, тем дольше охотник может находиться в холодной воде без ущерба для здоровья. Особенность неопрена – удерживать тепло своего хозяина. Например, температура воды в Кандры-Куле в день чемпионата была всего + 10 градусов. Но охотники без страха лезли в воду. Признавались: самое неприятное – надевать такой костюм на холоде и снимать его.

Самым молодым участником состязаний стал 14-летний Павел Сорокин. До старта он с трудом пытался заправить гарпун в свое пневматическое ружье – ему явно не хватало сил. Спустя четыре часа на берег Паша выбрался с двумя щуками по килограмму каждая. В то время, как некоторые даже более опытные конкуренты закончили охоту ни с чем, утверждая, что «здесь сегодня рыбы нет», Вячеслав Мосунов доказал обратное - из озера он вышел с целой связкой рыбы. Его улов составил десять кг. Рекорд дня тоже принадлежит Мосунову – щука весом в 2,5 килограмма.

Интересно, что подводные охотники не ставят задачей убить как можно больше рыбы. Есть ограничения и по весу и по размеру добычи. Откровенные мальки - весом менее полкило - их вовсе не интересуют. А чемпионом зачастую становится не тот, кто добыл самую большую рыбину, а тот, кому посчастливилось подстрелить самый необычный экземпляр.

Руслан РАХИМОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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