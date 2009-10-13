Охота с подвохом. Рыба ищет, где глубже, а человек - где рыба

- За три года существования клуба число его участников выросло с трех до четырехсот человек, - отмечает председатель федерации подводных охотников РБ Александр Радзюк. - Существует деление любителей подводного мира на охотников и дайверов. Первые плавают с трубкой и в маске. Большую часть времени они проводят на поверхности воды, высматривая добычу. На дно погружаются в редких случаях и ненадолго: практически только ради выстрела. Дайверы – это подводники с аквалангами. Они почти все время проводят на глубине, но в основном просто изучают местные красоты. Охотиться с аквалангом, кажется, было бы проще – больше свободы. Но рыба пугается больших баллонов за спиной. Кроме того, с ними легко запутаться в зарослях травы. Да и запаса кислорода в баллонах хватает максимум на два часа, в то время как охота может длиться раза в четыре дольше.