В районе уфимского железнодорожного вокзала исчезнут все ветхие дома

Все частные дома от остановки «Улица Дзержинского» до улицы Ленина в столице Башкирии будут снесены в ближайшие полтора два года. Снос ветхих строений предусмотрен реконструкцией железнодорожного вокзала в Уфе. На их месте построят современные новые здания, а от самого вокзала будет уходить скоростная дорога.Как стало известно «МК», проект железнодорожного вокзала разрабатывала югославская фирма «Неймар Инжиниринг», а строить новое здание будет трест № 21. Кроме подземного перехода под площадью здесь появится и навесной переход, соединяющий старый и новый вокзал.