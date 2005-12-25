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В районе уфимского железнодорожного вокзала исчезнут все ветхие дома

25 декабря 2005, 20:47
Все частные дома от остановки «Улица Дзержинского» до улицы Ленина в столице Башкирии будут снесены в ближайшие полтора два года. Снос ветхих строений предусмотрен реконструкцией железнодорожного вокзала в Уфе. На их месте построят современные новые здания, а от самого вокзала будет уходить скоростная дорога.Как стало известно «МК», проект железнодорожного вокзала разрабатывала югославская фирма «Неймар Инжиниринг», а строить новое здание будет трест № 21. Кроме подземного перехода под площадью здесь появится и навесной переход, соединяющий старый и новый вокзал.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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