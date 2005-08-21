Уфимская «скорая помощь» заявляет о резком росте вызовов в выходные

Увеличить число медперсонала придется уфимской «скорой помощи». Особенно большое количество медработников требуется в выходные дни, поскольку именно в субботу-воскресенье с недавнего времени увеличилось количество вызовов неотложки.Как сообщили «МК» на уфимской станции скорой медицинской помощи, в выходные в столице Башкирии регистрируется от 60 до 100 вызовов. По мнению врачей, наплыв больных объясняется тем, что уставшие пожилые люди торопятся звонить по телефону «03» по возвращению из садов.