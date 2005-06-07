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Капля никотина опустошит кошелек на 100 рублей?

7 июня 2005, 22:43
Все знают, что в России многие законы не работают. Но есть такие, которые не могут работать по определению, являясь всего лишь популистскими декларациями. Вот уже скоро два месяца, как запрещено распивать пиво в некоторых общественных местах. В Уфе корреспонденты даже попались за этим занятием в милицейские сети. И что? Да ничего! Потому что в Административный кодекс до сих пор не внесена статья, карающая за нарушение запрета.А вчера вступил в силу закон, устанавливающий дополнительные ограничения на курение табака. Кто-нибудь это заметил? Нет. По той же самой причине.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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