Капля никотина опустошит кошелек на 100 рублей?

Все знают, что в России многие законы не работают. Но есть такие, которые не могут работать по определению, являясь всего лишь популистскими декларациями. Вот уже скоро два месяца, как запрещено распивать пиво в некоторых общественных местах. В Уфе корреспонденты даже попались за этим занятием в милицейские сети. И что? Да ничего! Потому что в Административный кодекс до сих пор не внесена статья, карающая за нарушение запрета.А вчера вступил в силу закон, устанавливающий дополнительные ограничения на курение табака. Кто-нибудь это заметил? Нет. По той же самой причине.