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<Зачем вы, г-н Сидякин, привезли из Москвы в Башкирию технологию изъятия документов?>

6 июня 2005, 20:12
На состоявшейся сегодня пресс-конференции председателю избирательной комиссии столицы Башкирии Гульшат Арслановой и члену избиркома Уфы Александру Сидякину пришлось отвечать на многие вопросы прессы, в том числе и неудобные. Последнего, например, обвинили в использовании грязных технологий в работе избирательной комиссии.- Зачем вы, г-н Сидякин, привезли в Башкирию из Москвы технологию изъятия документов?- Хороший вопрос.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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