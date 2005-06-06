<Зачем вы, г-н Сидякин, привезли из Москвы в Башкирию технологию изъятия документов?>

На состоявшейся сегодня пресс-конференции председателю избирательной комиссии столицы Башкирии Гульшат Арслановой и члену избиркома Уфы Александру Сидякину пришлось отвечать на многие вопросы прессы, в том числе и неудобные. Последнего, например, обвинили в использовании грязных технологий в работе избирательной комиссии.- Зачем вы, г-н Сидякин, привезли в Башкирию из Москвы технологию изъятия документов?- Хороший вопрос.