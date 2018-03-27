Трагедия в «Зимней вишне»: Всё повторится, пока выгодно не соблюдать нормы

- Постоянно мелькают новости, по которым видно, что идёт кампания с целью переложить вину с собственников на третьих лиц.

Слух о детях поджегших поролон в игровой комнате (кто успел провести экспертизу?). Смонтированное видео с камер видеонаблюдения. Вырезаны четыре минуты и кажется, что пожар начался мгновенно. Чуть ли ни как от коктейля Молотова, но он явно разгорался более плавно. Упоительная история об охраннике, выключившем сигнализацию. Да, можно снять тревогу кнопкой. Но почему в кинотеатрах не отключился звук? Там должны быть расцепители на автомате питания аудиосистемы или реле в самом усилителе. Этого не произошло. Спринклерное тушение не сработало. Оно должно там быть по нормам. Вода должна была политься после того, как на оросители вскрылись бы тепловые замки. Значит либо: а) в системе не было воды (дешёвые спринклеры подтекают и иногда воду "временно" сливают, или б) насосы не были подключены к электросети, или в) автоматика управления пожаротушением была неисправна. Или всё вместе. В любом случае это зона ответственности собственника. Охранник, заперший кинозал на ключ. Даже если он закрыл двери на ключ, то дверь должна открыться изнутри без ключа. Значит либо на дверях не было устройств открывания, либо они были, но выведены из строя после. И опять вопрос к собственникам.

Предваряя возражения, де, ну как можно всё знать и за всем уследить. Для того на объектах должен быть специально обученный человек. И либо на нем экономили, либо это игнорировали.

Если говорить в целом о безопасности торговых центров, то после трагедии в Кемерово в них пройдут проверки (это стандартно для таких случаев), и поэтому в ближайшее время можно ожидать ответственного отношения к пожарной безопасности.

Другое дело, что внеплановые проверки не снимают всех проблем в этой области. Сейчас звучит много голосов об ужесточении правил, но дело тут не в строгости требований, а в возможности обойти их. И тут нужен системный подход. Конечно, систему не исправишь в одночасье, но ряд мер возможны уже сейчас: