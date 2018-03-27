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Трагедия в «Зимней вишне»: Всё повторится, пока выгодно не соблюдать нормы
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Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВласть без цензуры
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Константин Кузнецов
Инженер-проектировщик систем пожарной защиты и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Трагедия в «Зимней вишне»: Всё повторится, пока выгодно не соблюдать нормыМнение

Сегодня, 18:29
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