Хомут на шею или новая жизнь: готовы ли вы к ипотеке?

Как взять жилищный кредит и не перейти в режим тотальной экономии.

Снижение ставок по ипотеке сделало жилищные кредиты привлекательными для большого числа людей. Но стремясь реализовать мечту о собственном жилье, заемщики часто взваливают на себя непосильную ношу. О том, как правильно оценить свои возможности, и когда следует брать ипотеку – в материале «Медиакорсети».

Ипотечный бум

По всей стране в прошлом году наблюдался небывалый рост ипотечных ставок, сообщает ИА «Бел.ру». По данным Центробанка, россиянам предоставили 1,1 млн ипотечных займов, объём выданных кредитов достиг 2 трлн рублей, увеличившись на 37,2 %.

В Башкирии ипотека выросла еще больше. Объем ипотечных кредитов увеличился на 39,3 процента и достиг рекордных 60,7 миллиарда рублей. В январе 2018 года Башкирия продемонстрировала самый высокий рост в стране по объемам ипотеки - 91,6%.

Задолженность по ипотеке тоже выросла и составила на начало года 140,1 млрд руб - на 21,2% больше по сравнению с уровнем 2016 года. Однако просроченная задолженность снизилась с 1,1 до 0,9%.

В целом по сегменту ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов улучшилось: своевременное погашение отмечено по 98,9% имеющейся задолженности, сообщают в региональном отделении Центробанка.

«Подушка безопасности» под кредит

Однако даже если у вас все неплохо в финансовом плане, и вы уверены в завтрашнем дне, ипотека – это все равно большой риск. Жилищный кредит выдаётся на 15-20 лет. За это время в жизни человека может произойти всё что угодно. Например, можно потерять работу, а поиск новой может затянуться на несколько месяцев. Именно поэтому руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута рекомендует иметь «подушку безопасности». И желательно, чтобы средства на выплату кредита были на полгода вперед.

- Не стоит забывать про страховку, - отмечает Михаил Мамута. - Хорошо, если беды с нами случаются редко, но обратная сторона спокойствия – непонимание важности и необходимости приобретения страховой защиты. Однако стоит задуматься, а что будет с семьёй в случае потери кормильца? Как они будут погашать ипотеку? Скорее всего, банк окажется вынужден требовать вернуть кредит или забрать квартиру, а вот страховка могла бы помочь семье избежать дополнительной трагедии. Поэтому прежде чем отказываться от страховки, стоит позаботиться и о таких крайних случаях.

Ипотечный тест-драйв

Даже если ипотека для вас, как и для большинства россиян, - единственный способ купить жилье, не торопитесь ее брать, не взвесив все за и против. Чтобы не загнать себя в кредитную кабалу, проведите тестирование на готовность к ипотеке. Просто посчитайте финансы. В течение нескольких месяцев ведите учет доходов и расходов, чтобы элементарно понять, сколько и на что тратите. Когда получили искомую сумму расходов в месяц, прибавьте к ней 10 – 20%. Это ежемесячная плата за разовые покупки в течение года (отпуск, абонемент в фитнес, страховка на автомобиль). Только если в этих условиях доходы остаются больше расходов, и остается приличная сумма, приступайте к выбору квартиры и кредитора.

Покупка квартиры в кредит: пошаговая инструкция

Заранее подумайте о выборе жилья. Оптимально – за полгода. За этот период желательно вживую посмотреть 10 – 20 вариантов. Так вы поймёте критерии «цена – качество» на рынке недвижимости. Внесите в качестве первоначального взноса как можно больше. В идеале – половину суммы. Так вам будет легче платить в будущем. Банки разрешают вносить изначально 20% и порой даже меньше, но такие небольшие суммы вносить не стоит: остается слишком большая сумма, а следовательно и переплаты в виде процентов. Представьте, что у вас уже есть ипотека и откладывайте сумму, которую предположительно будете платить банку, в течение нескольких месяцев. Если в этой ситуации вам будет остро не хватать денег, откажитесь от идеи брать ипотеку. Лучше выбрать стратегию накопления. Она всегда беспроигрышная. Если вы все же решили брать ипотеку и готовы к ней, посетите несколько банков. Желательно не меньше трёх. Выбирайте тот, где будет самая низкая ставка. Для длинных кредитов это главный критерий. Ежемесячные платежи не должны составлять больше 30% от семейного дохода. Если банк допускает выплаты в размере 50% от доходов – стоит отнестись к этому скорее скептически. Не берите в расчет премии и бонусы: их может не быть, а ипотека никуда не денется. Берите кредит только в рублях. Не тратьте на ипотеку всё, что у вас есть. Оставьте небольшой резервный фонд в размере 3 -6 месячных доходов семьи. Он пригодится на случай финансового форс-мажора.

История одной ипотеки

Ипотечный кредит в одном из банков в Уфе на 3,5 миллиона рублей за трехкомнатную квартиру 56-летняя Гульнара Пономаренко с бывшем мужем взяли в 2008 году. Тогда они были уверены в завтрашнем дне, поскольку у них была своя достаточно успешно работающая строительная фирма. Все планы разрушил экономический кризис. Платить стало сложнее, в итоге в конце 2010 года квартира была оформлена под залог.

- Мы в 2012 году продали мамину квартиру, маму забрали к себе в ипотечную квартиру, - рассказала Гульнара Медиакорсети. - Деньги от продажи квартиры хотели направить на частичное погашение ипотеки, с тем чтобы меньше был ежемесячный платеж. Однако банк нам отказал в этом, сказав, что может только уменьшить срок кредита. Тогда мы положили деньги на депозит и продолжали платить, сколько могли.

Однако денег хватило ненадолго. С 2013 года начались постоянные просрочки, и в итоге банк подал иск в суд на общую сумму в 4,1 миллиона рублей. Из них основной долг был 2,7 миллиона рублей, а все остальное - проценты за пользование кредитом и пени на его несвоевременное погашение. Начались судебные тяжбы, заемщики предлагали различные варианты урегулирования спора, просили дать время на погашение долга. Однако банк ни на что не соглашался. В судах Гульнара и ее бывший муж проиграли во всех инстанциях. На сегодня есть решение о выселении семьи из квартиры. И это произойдет, несмотря на то, что у мамы-пенсионерки и 28-летнего сына это единственное жилье.

Дети или ипотека?

Распространенная ошибка, которую совершают многие семьи – берут ипотеку на этапе, когда планируют детей или незадолго до этого. После рождения ребенка супруга уходит в декретный отпуск, доходы сокращаются, расходы растут, а ипотеку между тем платить по-прежнему нужно каждый месяц.

Продолжение рода само по себе безусловно нельзя назвать ошибкой. Но если вас посетил аист, нужно, что называется, умерить аппетит.Чтобы оставить возможность для манёвра, лучше снизить требования к квартире, взяв подальше от центра или меньшей площади.

Как вариант – можно увеличить срок кредитования. В этом случае ежемесячный платёж будет меньше. Но есть и минус - при сроке в 25 лет 90% от платежа в первые годы будут составлять проценты.

Лучше всего рассчитаться досрочно

По статистике, россияне стараются побыстрее рассчитаться за ипотеку. Благо, что российское законодательство позволяет досрочно погасить кредит хоть через месяц после того, как вы его взяли. При среднем сроке займа в 15 лет, отдают в основном за 7. И, как правило, большинство заемщиков каждый месяц платит больше, чем положено.

Но при выборе такой стратегии стоит задуматься, на какие средства вы будете жить в случае потери основного источника доходов. По статистике на поиск новой работы уходит в среднем 5-7 месяцев. А банк такую просрочку не допустит и уже на 91-ый день подаст в суд, который вы скорее всего проиграете. Банки часто не идут навстречу заемщикам и не реструктуризируют кредиты. Поэтому прежде чем начинать досрочно гасить кредит, накопите средства минимум на полгода жизни.

Как вариант можно использовать рефинансирование – получение нового кредита с целью досрочного погашения предыдущего займа.

- В 2014 году я брала ипотеку под 12,05% годовых, а сейчас ставка в моем банке опустилась до 9,5%, - рассказывает 33-летняя Надежда Корсунова из Уфы. – Между тем оба моих родителя вышли на пенсию и продолжают работать, у них появился дополнительный доход, и они обещали помочь мне с досрочной выплатой. Недавно обратилась в банк, сейчас жду их решения, надеюсь - все получится.

Досрочно погасить ипотеку или заплатить первоначальный взнос очень многим помогает материнский капитал. По статистике так поступают свыше 90% обладающих им семей. Сумма маткапитала на сегодня – 453 тысячи рублей. Использовать его можно, не дожидаясь трёхлетнего возраста ребёнка.

Программа действует до конца 2021 года.

Прятаться от банка – только хуже

Если все-таки форс-мажорные обстоятельства наступили, и вам нечем платить за ипотеку, ни в коем случае не прячьтесь от банка. В этой ситуации лучше сразу обратиться к своему кредитору и обсудить возможное изменение графика платежей. Банк может пойти вам навстречу, но обольщаться не стоит: за временное снижение суммы взноса придётся расплачиваться повышенным платежом в будущем. Но все равно это лучше повестки в суд за неуплату кредитов.

Часть денег можно вернуть

Следует помнить, что, купив жилье, вы имеет право оформить имущественный налоговый вычет - 13% от цены приобретённой недвижимости. Это достаточно существенная сумма, поэтому не стоит упускать эту возможность. Но есть ограничение: размер вычета на покупку жилья составляет максимум 2 млн рублей. Значит, получить на руки мы можем максимум 260 тысяч.