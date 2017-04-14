Суд по главе района в Башкирии: Потерпевшие отказались от своих претензий

В судебном процессе по главе администрации Кушнаренковского района Алмаза Юсупова участники отказались от статуса потерпевших.

В судебном процессе в отношении бывшего главы администрации Кушнаренковского района Алмаза Юсупова появились интересные моменты: в ходе слушаний две потерпевшие по делу отказались в зале суда от своих первоначальных показаний и попросили не считать их потерпевшими. Об этом сообщил Медиакорсети правозащитник Ильфир Гареев.

- Я присутствовал в зале суда 18 апреля, - рассказал Ильфир Гареев. – Меня очень удивило то, что две женщины в ходе слушаний отказались от статуса потерпевших. По моим данным, остальных свидетелей также могли чем-то заинтересовать и убедить их отказаться быть потерпевшими.

По словам бывшего судебного работника, пожелавшего остаться анонимным, отказ от первоначальных показаний должен автоматически привести к возбуждению дела о даче ложных показаний, и при этом не важно, какие именно показания были правдивыми: данные, в ходе следствия, или в зале суда.

- Конечно, этот процесс носит несколько политический характер, - заявил Медиакорсети собеседний, - и, возможно, что судья не захочет выступать с таким частным определением, чтобы прокуратура возбудила дело о даче ложных показаний. В моей практике суды на 99% принимали во внимание при вынесении приговора те показания, которые были даны в ходе следствия. Ведь тогда свидетелей и потерпевших не раз предупреждали об ответственности за дачу ложных показаний. И тот факт, что они отказались от своих показаний, вполне может послужить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении них.

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