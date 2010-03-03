В Уфе 19-летний студент изготавливал и сбывал боевое оружие
15 апреля, 10:37ПроисшествияАвтор: Рустэм БашкирцевФото: https://02.мвд.рф
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Дома у молодого человека был обнаружен целый арсенал.
19-летний студент одного из уфимских учебных заведений в свободное время переделывал сигнальные пистолеты в боевое оружие для дальнейшей продажи, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Полицейские задержали уфимца, когда он пытался продать самодельный пистолет.
При обыске квартиры молодого человека полицейские нашли пять пистолетов, винтовку, семь ножей и около ста патронов различного калибра. Также были найдены приспособления и инструменты для переделки «сигналок» под боевые патроны.
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Фото: https://02.мвд.рф
На парня заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
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