В Уфе 19-летний студент изготавливал и сбывал боевое оружие

Дома у молодого человека был обнаружен целый арсенал.

19-летний студент одного из уфимских учебных заведений в свободное время переделывал сигнальные пистолеты в боевое оружие для дальнейшей продажи, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Полицейские задержали уфимца, когда он пытался продать самодельный пистолет.

При обыске квартиры молодого человека полицейские нашли пять пистолетов, винтовку, семь ножей и около ста патронов различного калибра. Также были найдены приспособления и инструменты для переделки «сигналок» под боевые патроны.

Фото: https://02.мвд.рф

На парня заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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