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В Уфе 19-летний студент изготавливал и сбывал боевое оружие
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе 19-летний студент изготавливал и сбывал боевое оружие
15 апреля, 10:37ПроисшествияАвтор: Рустэм БашкирцевФото: https://02.мвд.рф
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