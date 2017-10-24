Медиаланч в Уфе: Спроси, что надо знать про умение вкладывать деньги

Медиаланч в Уфе: Спроси, что надо знать про умение вкладывать деньгиМедиа-ланч
Сегодня, 11:03
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Собеседник Медиакорсети - Вадим Болтыров.
Медиа-ланч
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Вадим Болтыров известен в мире бизнеса как финансовый консультант с большим опытом. Он возглавляет «БКС Премьер» в Уфе, компанию, которая работает на рынке ценных бумаг в качестве финансового брокера и инвестиционного консультанта с 1995 года.
Прямой эфир начался в 11.00 сегодня, 24 октября. Тема общения – «Как правильно сформировать привычку инвестировать».
Смотрите видеотрансляцию и задавайте вопросы в комментариях на канале Youtube.
Видео
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