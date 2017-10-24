Медиаланч в Уфе: Спроси, что надо знать про умение вкладывать деньги

Собеседник Медиакорсети - Вадим Болтыров.

Вадим Болтыров известен в мире бизнеса как финансовый консультант с большим опытом. Он возглавляет «БКС Премьер» в Уфе, компанию, которая работает на рынке ценных бумаг в качестве финансового брокера и инвестиционного консультанта с 1995 года.