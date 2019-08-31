"Пропажа" малыша Тимура Хабирова: опубликовано видео следственного эксперимента

"Пропажа" малыша Тимура Хабирова: опубликовано видео следственного экспериментаВидео
Вчера, 19:03Андрей Королев
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Напомним, следствие установило, что ночью 29 августа подозреваемая задушила своего ребенка.
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Видео: следственный комитет РФ по РБ, Youtube.com
После этого подозреваемая выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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