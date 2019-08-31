"Пропажа" малыша Тимура Хабирова: опубликовано видео следственного эксперимента

После этого подозреваемая выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.