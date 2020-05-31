В Уфе на скачках конь сбросил наездницу и финишировал вторым следом за ней

В Уфе на скачках конь сбросил наездницу и финишировал вторым следом за нейВидео
Сегодня, 16:39Татьяна Майорова
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Курьезный случай произошел во время скачек в Уфе: конь сбросил девушку-жокея и пришел вторым к финишу.
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Видео: Максим Никерин, Facebook.com
Забавный случай произошел в эти дни на ипподроме «Акбузат», где проходят скачки в рамках четвертого этапа конного турнира «Терра Башкирия». Подробности на своей странице в Фейсбуке сообщил радиоведущий Денис Ганиев, который озвучил своим голосом соответствующий видеоролик.
Благодаря ему, курьез стал достоянием общественности, ведь скачки пока проходят при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса.
По словам Дениса Ганиева, конь Акбаш сбросил свою наездницу Дилару Гайфуллину и долго не давался в руки работникам ипподрома. В итоге было решено продолжить скачки в присутствии неуправляемой лошади, скачущей по ипподрому.
Дилара Гайфуллина оседлала другую лошадь, но Акбаш, увидев это, устремился за ней и пришел к финалу вторым следом за наездницей.
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