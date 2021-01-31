Уфимец пересек реку Белую на надувном банане в банном халате и с чемоданом

Уфимец пересек реку Белую на надувном банане в банном халате и с чемоданом
Видео

Вчера, 11:51
Герой видеоролика объяснил свой поступок тем, что спешит в отпуск и из-за пробок боится опоздать на самолет вечером в понедельник.
Video:ТНТ

Уфимский блогер Ильнур Аллагулов решил преодолеть реку Белую весьма экстремальным способом, чтобы миновать пробку на мосту. Он сделал это верхом на надувном банане, привязанном к снегоходу.

При этом мужчина был одет в белый купальный халат и держал в руках чемодан. После остановки необычного транспортного средства на противоположном берегу блогеру пришлось идти дальше по колено в снегу, так что видео заканчивается его криками о том, что ему очень холодно.

При этом блогер объяснил свой поступок тем, что его авиарейс вылетает в понедельник в 20.00, и он якобы боится опоздать на него из-за пробок на мосту.

Комментаторы сюжета предположили, что будущий отпускник чересчур буквально воспринят совет городских властей заранее планировать свой маршрут и воздержаться от поездок на личном транспорте.

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