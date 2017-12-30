Евгений Астафуров (Башавтоком): Чтобы все мечты сбывались! Видео
Сегодня, 14:44
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Генеральный директор группы компаний «Башавтоком» Евгений Астафуров поздравил читателей Медиакорсети с наступающим Новым годом.
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Какие пожелания он высказал, можно узнать, посмотрев это видео.
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