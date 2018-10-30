Как за уфимский хоккей болели Хабиров, Жириновский и другие любители спорта

Как за уфимский хоккей болели Хабиров, Жириновский и другие любители спортаВидео
Сегодня, 12:15Татьяна Майорова
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Видеограф Медиакорсети подготовил репортаж с увлекательного матча.
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Видео: Александр Лозгачев
Накануне, 29 октября, в Уфе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским клубом «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо».
Среди болельщиков были замечены такие персоны, как врио главы Башкирии Радий Хабиров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Матч получился захватывающим.
2:2 - с таким счетом закончилось основное время матча, но в овертайме на второй минуте отличился швед Патрик Закриссон. И «Динамо» увез из Уфы два очка, одержав победу со счетом 3:2 в дополнительное время.
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