«Откуда вы знаете, что пьяная?»: в Уфе ДПС устроили погоню за девушкой

Сегодня, 30 июля, ранним утром настоящая погоня случилась практически в самом центре города. Подробности рассказали в программе «Вести-Башкортостан».

Всё началось с того, что в полицию в 6 часов утра позвонил неизвестный и сообшил, что от одного из городских ночных клубов отъезжает пьяный водитель на автомобиле «Ауди А4». Сотрудники ДПС попробовали остановить автомобиль, в итоге началась погоня.

Вскоре выяснилось, что за рулем находится девушка. Пролетая на высокой скорости один из перекрестков, она столкнулась с другим автомобилем, но даже не подумала остановиться. В итоге пострадавшую «четырнадцатую» от удара отбросила на ехавший следом «Форд Фьюжн».

Когда же ее удалось все-таки остановить, стражи порядка сразу определили, что автоледи пьяна. На нее надели наручники, однако девушка требовала снять их со словами «Вы что, угораете?».

Обвинения в пьяном вождении она категорически отрицала, пока не прошла процедуру медосвидетельствования.

Известно, что задержанной девушке 21 год, водительских прав она не имеет. Ее автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, отсутствовал также полис ОМС.