Глава Минздрава России поделился впечатлениями от нового госпиталя под Уфой

Сегодня, 30 мая, в усеченном режиме состоялось открытие нового инфекционного госпиталя, предназначенного для больных коронавирусом. Несмотря на то, что власти Башкирии заявляли о том, что торжество состоится в кругу небольших участников, среди приглашенных были известные лица. Один из них - министр здравоохранения России Михаил Мурашко.