Глава Минздрава России поделился впечатлениями от нового госпиталя под Уфой

Глава Минздрава России поделился впечатлениями от нового госпиталя под УфойВидео
Вчера, 18:07Минзаля Аскарова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Михаил Мурашко присутствовал на открытии новой инфекционной больницы для больных коронавирусом.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 мая, в усеченном режиме состоялось открытие нового инфекционного госпиталя, предназначенного для больных коронавирусом. Несмотря на то, что власти Башкирии заявляли о том, что торжество состоится в кругу небольших участников, среди приглашенных были известные лица. Один из них - министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава здравоохранения страны после торжества поделился с журналистами своими впечатлениями о новой больнице.
Напомним, госпиталь был построен за очень короткие сроки - 55 дней. Планируется, что больница станет подразделением Республиканской клинической инфекционной больницы №4. Уже с понедельника она начнет принимать первых больных.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0