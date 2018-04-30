В Башкирии в Учалах ветер сорвал часть кровли в детском доме

В Башкирии в Учалах ветер сорвал часть кровли в детском домеВидео
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Дети и взрослые не пострадали.
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Сюжеты: Весна в Башкирии
Вчера, 29 апреля, вечером в детском доме имени Шагивалиева в Учалах сильным порывом ветра частично повредило кровлю. Видео опубликовал телеканал «Россия Башкортостан».
- Порывом ветра повреждена кровля на площади 36 кв. м, - сообщили журналисты телеканала. - Листы профнастила частично сорваны, смяты.
В детском доме находятся 30 детей и 3 взрослых. Никто из них не пострадал.
Сотрудники пожарно-спасательной части сняли листы профнастила, а оставшуюся часть закрепили. Поврежденный участок кровли укрыт брезентом.
Работы по закреплению профнастила будут проводиться при ослаблении ветра, в соответствии с техникой безопасности при проведении таких работ.
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