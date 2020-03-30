«Негодяйское поведение»: чиновника в Башкирии заставили уволиться из-за карантина

«Негодяйское поведение»: чиновника в Башкирии заставили уволиться из-за карантинаВидео
Глава Башкирии на оперативном совещании в правительстве республики крайне негативно высказался в адрес главы Ермолаевского сельсовета и его супруги.
Известно, что 39-летний Роман Барановский вместе с супругой, являющейся врачом, отдыхали в Доминиканской республике. Сразу же после заграничной поездки, как ни в чем не бывало, они приступили к работе, пренебрегая всеми рекомендациями по соблюдению самоизоляции и карантина. Супруга чиновника принимала пациентов.
Судя по всему, у семейной четы было в планах скрыть свое путешествие, но им это сделать не удалось – их проверили по данным базы МВД по РБ.
Как только информация подтвердилась, от Романа Барановского потребовали уволиться по собственному желанию.
Теперь уже бывший чиновник едва ли сможет найти себе работу на госслужбе.
«У нас – крайне неприятный случай, который не красит чиновников. Случилось это в Куюргазинском районе. Глава администрации Ермолаевского сельсовета вместе с супругой отдыхали в Доминиканской республике и скрыли это обстоятельство. Мало того, вместо самоизоляции они вышли на работу. Супруга чиновника – медик по образованию, тоже принимала людей. Это - отвратительно. Что еще скажешь? Негодяйское поведение, безответственное. Это бьет по нам. Какое моральное право мы имеем у людей что-то требовать, если среди нас есть такие чиновники. С этим человеком однозначно надо расстаться. Чтобы ноги его не было в органах государственной и муниципальной власти. И так будет с каждым, кто идет вразрез с интересами жителей», - такую речь произнес сегодня на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров.