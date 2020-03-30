«Негодяйское поведение»: чиновника в Башкирии заставили уволиться из-за карантина

Известно, что 39-летний Роман Барановский вместе с супругой, являющейся врачом, отдыхали в Доминиканской республике. Сразу же после заграничной поездки, как ни в чем не бывало, они приступили к работе , пренебрегая всеми рекомендациями по соблюдению самоизоляции и карантина. Супруга чиновника принимала пациентов.

«У нас – крайне неприятный случай, который не красит чиновников. Случилось это в Куюргазинском районе. Глава администрации Ермолаевского сельсовета вместе с супругой отдыхали в Доминиканской республике и скрыли это обстоятельство. Мало того, вместо самоизоляции они вышли на работу. Супруга чиновника – медик по образованию, тоже принимала людей. Это - отвратительно. Что еще скажешь? Негодяйское поведение, безответственное. Это бьет по нам. Какое моральное право мы имеем у людей что-то требовать, если среди нас есть такие чиновники. С этим человеком однозначно надо расстаться. Чтобы ноги его не было в органах государственной и муниципальной власти. И так будет с каждым, кто идет вразрез с интересами жителей», - такую речь произнес сегодня на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров.