Марат Долгоаршинных (Башинформсвязь): С новым годом и Рождеством!Видео
Сегодня, 14:13Разиф Абдуллин
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Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Марат Долгоаршинныхпоздравил читателей Медиакорсети с наступающим Новым годом.
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Какие пожелания он высказал, можно узнать, посмотрев это видео.
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