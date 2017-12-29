Дамир Байгильдин (МегаФон): Уютного семейного счастья!Видео
Сегодня, 14:34Разиф Абдуллин
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Директор регионального отделения по Республике Башкортостан ПФ ПАО «МегаФон» Дамир Байгильдин поздравил читателей Медиакорсети с наступающим Новым годом.
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Какие пожелания он высказал, можно узнать, посмотрев это видео.
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