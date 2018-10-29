Конкурс на мэра Уфы: Как депутаты выбирают главу города - трансляция

Конкурс на мэра Уфы: Как депутаты выбирают главу города - трансляцияВидео
Сегодня, 15:10Разиф Абдуллин
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В Уфе депутаты городского Совета определяют, кто возглавит администрацию города.
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Первоначально свои документы на участие в конкурсе на пост главы администрации Уфы подали 29 человек. Один из них подал самоотвод. После проверки документов до участия в конкурсе были допущены 9 человек.
26 октября кандидатов проверили на знание законодательства. По результатам собеседования были отобраны всего три кандидата. Сегодня, 29 октября, они должны выступить перед депутатами Уфимского горсовета. Начало заседания горсовета - в 15.00.
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