В Башкирии пока не могут справиться с двумя лесными пожарами на общей площади 2080 га

Тем временем, по данным на 8 часов утра 29 августа, на территории республики продолжают действовать четыре очага лесных пожаров на общей площади 2314 га. Три из них находятся на территории Белорецкого района, площадь самого большого пожара в этом районе – 1270 гектаров, остальные чуть меньше – 210 и 810 гектаров. Еще один пожар тушат в Гафурийском районе, его площадь 24 гектара.