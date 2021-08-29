В Башкирии пока не могут справиться с двумя лесными пожарами на общей площади 2080 га

В Башкирии пока не могут справиться с двумя лесными пожарами на общей площади 2080 га
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Вчера, 10:29
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в соцсетях сообщил, что пожар в Мраткино удалось локализовать.
Видео:Видео от уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России с тушения пожаров в Белорецком районе.

«Пошёл наконец-то дождь, но проливка продолжается для исключения повторного возгорания», - рассказал глава муниципалитета на своей странице в соцсетях.

По его словам, сейчас в борьбе с лесными пожарами на территории Белорецкого района участвуют около ста человек, из них больше 60 – это волонтеры. добровольно прибывшие на помощь пожарным, среди них есть жители других районов и городов республики. Женщины развернули полевую кухню для огнеборцев, постоянно подвозят питьевую воду.

Подключились к помощи и предприниматели, направили людей. технику, помпы. Горнолыжный центр заправляет пожарные машины.

Тем временем, по данным на 8 часов утра 29 августа, на территории республики продолжают действовать четыре очага лесных пожаров на общей площади 2314 га. Три из них находятся на территории Белорецкого района, площадь самого большого пожара в этом районе – 1270 гектаров, остальные чуть меньше – 210 и 810 гектаров. Еще один пожар тушат в Гафурийском районе, его площадь 24 гектара.

Сообщается, что удалось локализовать два пожара на общей площади 234 га, но два еще продолжают развиваться на общей площади 2080 га и представляют серьезную опасность. Они находятся в районе поселка Верхние Лемезы и города Межгорье. Огонь не представляет угрозы населенным пунктам. На его пусти есть естественные преграды в виде заасфальтированной автодороги и ручьев. В тушении, помимо наземной техники, участвует аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по РБ.

Всего, по данным МЧС, в тушении лесных пожаров сейчас задействованы 87 единиц техники и 596 человек.

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