В Уфе у магазина «Красное и белое» бездыханное тело мужчины пролежало более 2-х часов

Видео инцидента, случившегося в ночь с 29 на 30 августа, около дома по ул. Амантая, 2 в Уфе, прислали очевидцы. Мужчина в бессознательном состоянии лежит на спине прямо у асфальта у магазина «Красное и белое». Прибывшие на место медики мужчину забирать не стали и ничем его не укрыли. Что с ним произошло, пока неизвестно.