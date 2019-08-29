В Уфе у магазина «Красное и белое» бездыханное тело мужчины пролежало более 2-х часов

В Уфе у магазина «Красное и белое» бездыханное тело мужчины пролежало более 2-х часовВидео
Сегодня, 01:20Надежда Валитова
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Прибывшие на место медики не смогли ему помочь.
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Видео: Mkset.ru
Сюжеты: Эксклюзив, Видео
Видео инцидента, случившегося в ночь с 29 на 30 августа, около дома по ул. Амантая, 2 в Уфе, прислали очевидцы. Мужчина в бессознательном состоянии лежит на спине прямо у асфальта у магазина «Красное и белое». Прибывшие на место медики мужчину забирать не стали и ничем его не укрыли. Что с ним произошло, пока неизвестно.
По словам очевидцев, мужчина пролежал в таком состоянии больше двух часов.
- Ни жив, ни мертв - непонятно. Но не оставлять же вот так на холоде и асфальте человека! - пишут возмущенные очевидцы.
Пока выясняются все обстоятельства случившегося.
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