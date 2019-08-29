«Падают дожди октября»: Уфимец сыграл на гитаре песню Визбора прямо в МФЦ

«Падают дожди октября»: Уфимец сыграл на гитаре песню Визбора прямо в МФЦВидео
Вчера, 14:15Надежда Валитова
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Душевная песня сидящим в зале МФЦ уфимцам пришлась явно по душе.
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Видео: Телеканал "Вся Уфа"
Сюжеты: Видео
Посетитель одного из многофункциональных центров в Демском районе Уфы сегодня удивил исполнением песни композитора Юрия Визбора «Осенние дожди». Молодой человек, сидя в очереди, не стесняясь, достал гитару и сыграл трогательную романтичную песню посетителям и сотрудникам центра. Некоторые принялись снимать на видео исполнение молодого человека.
Судя по откликам, песня горожанам пришлась по душе.
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