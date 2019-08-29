«Падают дожди октября»: Уфимец сыграл на гитаре песню Визбора прямо в МФЦ

Посетитель одного из многофункциональных центров в Демском районе Уфы сегодня удивил исполнением песни композитора Юрия Визбора «Осенние дожди». Молодой человек, сидя в очереди, не стесняясь, достал гитару и сыграл трогательную романтичную песню посетителям и сотрудникам центра. Некоторые принялись снимать на видео исполнение молодого человека.