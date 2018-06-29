В Башкирии женщина сорвалась с газовой трубы пятиэтажки

В Башкирии женщина сорвалась с газовой трубы пятиэтажкиВидео
Сегодня, 17:26Рустэм Башкирцев
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Женщина пыталась перебраться по газовой трубе в соседнюю квартиру на втором этаже дома по улице Комарова в Туймазах.
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Гражданка не удержалась и сорвалась вниз, ударившись о крыше пристроя. К счастью, осталась жива. Ее госпитализировали в больницу с травмами.
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